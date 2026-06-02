Rayan Cherki se moque de Kylian Mbappé : La scène amusante en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a entamé le début de sa préparation à la Coupe du monde avec les joueurs qui n’étaient pas en lice pour une finale de Coupe d’Europe avec leurs clubs respectifs. Kylian Mbappé entre dans la première catégorie, au même titre que Rayan Cherki qui n’a pas manqué de lui glisser un taquet amical devant les caméras de la FFF. Explications.

En début de semaine dernière, Kylian Mbappé et les internationaux français non concernés par les finales de Ligue Europa, Ligue Europa Conférence et Ligue des champions prenaient leurs quartiers au château de Clairefontaine. Le capitaine des Bleus va comme à son habitude tout mettre en place pour faire briller la sélection tricolore et aller chercher une troisième étoile mondiale après l’échec en finale contre l’Argentine lors de la dernière édition au Qatar en décembre 2022 (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

«NG ne sue même pas» Kylian Mbappé, Rayan Cherki ou encore Michael Olise pour ne citer qu’eux suivent une préparation physique poussée en marge de la Coupe du monde qui débutera le 11 juin sur le sol américain avec une finale programmée pour le 19 juillet. A Clairefontaine, les joueurs de Didier Deschamps enchaînent les exercices athlétiques que certains survolent à l’instar de N’Golo Kanté, Michael Olise et Malo Gusto. Lucas Digne, dans la bonne humeur, s’est indigné devant les caméras de la FFF TV que Kanté « ne sue même pas » après l’effort.