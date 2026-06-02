Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques après Antoine Dupont ? «Il pourrait devenir le meilleur joueur du monde»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Antoine Dupont, un nouveau joueur du XV de France va-t-il tenter l'aventure olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 en 2028 ? A Los Angeles, les Bleus auront un titre à défendre et voilà qu'après le demi de mêlée du Stade Toulousain, Louis Bielle-Biarrey pourrait être l'imiter. LBB au rugby à 7, ça n'annoncerait que du bon visiblement...

Ayant remporté la médaille d'or olympique en 2024, l'équipe de France de rugby à 7 aura donc un titre à défendre en 2028 à Los Angeles. Alors qu'Antoine Dupont avait grandement aidé les Bleus à aller chercher le Graal, voilà que Louis Bielle-Biarrey pourrait aider à le conserver. L'ailier de l'UBB pourrait-il se laisser tenter par une participation aux Jeux Olympiques ? Bielle-Biarrey avait déjà fait savoir : « Ce qu’a fait Antoine, c’est inspirant. Après, Antoine a pu le faire déjà parce qu’il en a les qualités, bien sûr, mais aussi parce qu’il avait déjà un statut. Évidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! Mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de plein de choses ».

« Louis, avec sa vitesse, pourrait devenir le meilleur joueur du monde » Mais ça donnerait quoi Louis Bielle-Biarrey en rugby à 7 ? Dans des propos accordés à Sud Ouest, Julien Antonin, ancien entraîneur de France Développement à 7, a fait savoir : « Louis, avec sa vitesse, pourrait devenir le meilleur joueur du monde. On le voit parfois en état de fatigue sur ses enchaînements de tâches, il pourrait éventuellement être en difficulté sur ce point. Mais bon… Je crois que toutes les équipes du monde à 7 seraient contentes de l’avoir. Même sur le côté contact. Il est excellent dans l’aérien, très important sur les coups d’envoi. Avec sa vitesse, il serait précieux en attaque et sur les retours défensifs, il a prouvé qu’il peut être décisif sur ce plan-là aussi. Passer à 7, c’est peut-être un projet pour les prochains Jeux olympiques, on ne sait jamais ».