«C’était un peu stressant» : Louis Bielle-Biarrey balance sur un «grand moment» avec une star du XV de France !

Pierrick Levallet

Et si le nouveau phénomène du rugby français après Antoine Dupont s’appelait Louis Bielle-Biarrey ? L’ailier de 22 ans fait le bonheur de l’UBB et du XV de France depuis un petit moment maintenant. L’international français a d’ailleurs raconté un moment stressant qu’il a vécu avec Thomas Ramos sous le maillot tricolore.

Après Antoine Dupont, le rugby français semble tenir son nouveau phénomène avec Louis Bielle-Biarrey. Du haut de ses 22 ans, l’ailier fait le bonheur de l’UBB et du XV de France. L’international tricolore a d’ailleurs aidé l’équipe de Fabien Galthié à défendre son titre pendant le Tournoi des VI Nations. Il s’est d’ailleurs permis de raconter un moment stressant avec Thomas Ramos pendant le dernier match contre l’Angleterre.

«Entre la pénalité et le moment où il marque, c’est très long...» « Le tournoi des Six-Nations en mars dernier, avec Thomas Ramos qui passe la pénalité à la fin et offre la victoire à la France contre l’Angleterre (48-46). Un grand moment, un peu stressant, qui s’est joué dans les dernières secondes. Entre la pénalité et le moment où il marque, c’est très long... Ensuite, tout se passe très vite » a confié Louis Bielle-Biarrey dans un entretien accordé à Paris Match.