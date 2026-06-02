Kylian Mbappé au cinéma, c’est pour cet été !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n’est pas uniquement une star du ballon rond. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France avec laquelle il honorera sa troisième participation à la Coupe du monde cet été sur le sol américain, est mondialement connu. Son apparition dans le teaser du prochain film d’animation des Minions, qui sortira en salles le 24 juin en est l’exemple parfait.

Ces derniers temps, Kylian Mbappé a enchaîné les tournages. Aux côtés de Vinicius Jr, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le capitaine de l’équipe de France a participé à la promotion de la Coupe du monde mise en circulation par la marque danoise Lego. En parallèle, le Soulier d’or européen s’est joint à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Theo Hernandez et Aurélien Tchouaméni pour un spot publicitaire d’Orange concernant la Coupe du monde qui approche à grands pas aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet) .

«Minions & Monsters», l’apparition surprise de Kylian Mbappé dans la bande-annonce du film d’animation Mais ce n’est pas tout. Alors que les Bleus feront leur entrée en lice le 16 juin prochain au MetLife Stadium face au Sénégal, qui sera également le stade de la finale du 19 juillet, Kylian Mbappé a pris part au teaser du nouveau film issu de la saga Moi, Moche et Méchant, le septième et troisième opus des Minions : Minions & Monsters.