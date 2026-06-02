Kylian Mbappé au cinéma, c’est pour cet été !

Kylian Mbappé n’est pas uniquement une star du ballon rond. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France avec laquelle il honorera sa troisième participation à la Coupe du monde cet été sur le sol américain, est mondialement connu. Son apparition dans le teaser du prochain film d’animation des Minions, qui sortira en salles le 24 juin en est l’exemple parfait.
Ces derniers temps, Kylian Mbappé a enchaîné les tournages. Aux côtés de Vinicius Jr, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le capitaine de l’équipe de France a participé à la promotion de la Coupe du monde mise en circulation par la marque danoise Lego. En parallèle, le Soulier d’or européen s’est joint à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Theo Hernandez et Aurélien Tchouaméni pour un spot publicitaire d’Orange concernant la Coupe du monde qui approche à grands pas aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet) .
«Minions & Monsters», l’apparition surprise de Kylian Mbappé dans la bande-annonce du film d’animation
Mais ce n’est pas tout. Alors que les Bleus feront leur entrée en lice le 16 juin prochain au MetLife Stadium face au Sénégal, qui sera également le stade de la finale du 19 juillet, Kylian Mbappé a pris part au teaser du nouveau film issu de la saga Moi, Moche et Méchant, le septième et troisième opus des Minions : Minions & Monsters.
Kylian Mbappé participe au match des Minions face aux Monsters
Pour cette promotion du long-métrage qui sera diffusé dans les salles de cinéma françaises à compter du 24 juin, en pleine période de Coupe du monde, Kylian Mbappé est apparu en plein match entre les Minions et les Monstres par le biais d’une incantation d’un des minions de l’effectif. Dès sa première touche de balle, le joueur de l’équipe de France a expédié le ballon dans le but adverse d’une demi-volée que le gardien n’a rien pu faire d’autre qu’accompagner au fond des filets. Une collaboration que personne n’attendait, mais qui a son succès puisqu’elle a été likée 697 000 fois sur Instagram notamment.