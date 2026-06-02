RC Lens - «La situation est de plus en plus claire» : Daniel Riolo vend la mèche pour l'avenir de Pierre Sage !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pierre Sage laisse planer le doute concernant son avenir depuis plusieurs jours, Daniel Riolo n'a plus trop de doutes concernant le fait que l'actuel coach du RC Lens quittera la Ligue 1 pour s'engager avec Crystal Palace en Premier League.

Pour sa première saison sur le banc du RC Lens, Pierre Sage a réalisé une saison historique, conclue avec une qualification directe pour la Ligue des champions, ainsi qu'une victoire en Coupe de France, une première pour les Sang-et-Or. Et pourtant, l'ancien coach de l'OL n'a toujours pas confirmé qu'il resterait à Lens la saison prochaine. Depuis la fin de la saison, il ne cesse de laisser planer le doute avec plusieurs déclarations évasives au sujet de son avenir. Et ces derniers jours, le nom de Pierre Sage est revenu du côté de Liverpool, qui s'est séparé d'Arne Slot, mais surtout de Crystal Palace. Le club qui a remporté la Ligue Europa Conférence cherche effectivement le successeur d'Oliver Glasner, annoncé à l'AC Milan. Et Pierre Sage est le grand favori.

Daniel Riolo se pose des questions sur l'avenir de Pierre Sage A tel point que pour Daniel Riolo, le départ de Pierre Sage semble scellé. « La situation est quand même de plus en plus claire. Il n’y a pas d'accord avec Lens pour continuer. On est lundi, la semaine dernière il était avec nous, la réponse ne devait pas être donnée ce week-end. Mais on avait dit au début de cette semaine », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.