Mercato - PSG : Le transfert d'un international français plombé par Kylian Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real. A la Maison-Blanche depuis deux ans, le capitaine de l'équipe de France aurait validé la signature d'Ibrahima Konaté. Alors qu'il intéresserait également le PSG, le défenseur central de 27 ans pourrait parapher un bail de quatre saisons à Madrid.
En fin de contrat le 30 juin 2026, Ibrahima Konaté va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. En effet, l'international français a fait ses adieux à Liverpool ce dimanche.
Real Madrid : Mbappé a validé le transfert de Konaté
« Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais changé. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce badge. À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable », a posté Ibrahima Konaté sur son compte X.
Konaté va signer un contrat de quatre saisons au Real ?
Alarmé par la situation d'Ibrahima Konaté, le PSG verrait d'un bon œil l'idée de boucler son transfert pour 0€. D'ailleurs, les hautes sphères parisiennes auraient déjà formulé une offre au défenseur central de 27 ans d'après AS. Toutefois, Ibrahima Konaté pourrait snober le PSG pour signer au Real Madrid. En effet, Florentino Pérez serait tout proche de conclure la signature du natif de Paris. Un arrivée qui se concrétisera si le dirigeant espagnol remporte les élections présidentielles de son club le 7 juin. Dans un tel scénario, Ibrahima Konaté parapherait un bail de quatre saisons, plus une en option, à la Maison-Blanche. A en croire le média espagnol, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà validé ce choix. Lors de discussions informelles avec ses dirigeants, le capitaine de l'équipe de France aurait fait savoir que son ami serait un bon renfort pour le prochain projet sportif du club. Ce qui aurait joué en la faveur d'Ibrahima Konaté. Alors que la valeur de ce dernier pourrait augmenter grâce à la Coupe du Monde, Florentino Pérez ferait tout son possible pour boucler l'affaire dès maintenant.