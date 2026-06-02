Mercato - PSG : Le transfert d'un international français plombé par Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real. A la Maison-Blanche depuis deux ans, le capitaine de l'équipe de France aurait validé la signature d'Ibrahima Konaté. Alors qu'il intéresserait également le PSG, le défenseur central de 27 ans pourrait parapher un bail de quatre saisons à Madrid.

En fin de contrat le 30 juin 2026, Ibrahima Konaté va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. En effet, l'international français a fait ses adieux à Liverpool ce dimanche.

Real Madrid : Mbappé a validé le transfert de Konaté « Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais changé. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce badge. À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable », a posté Ibrahima Konaté sur son compte X.