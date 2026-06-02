Transfert d'Ibrahima Konaté : Le PSG a dégainé une offre !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Ibrahima Konaté a fait ses adieux à Liverpool. Alors que l'international français peut être recruté librement et gratuitement cet été, plusieurs écuries européennes seraient passées à l'offensive, à savoir le PSG, le Real Madrid et les cinq autres membres du Big 6 de Premier League.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Ibrahima Konaté va prendre le large cet été. En fin de contrat le 30 juin, l'international français ne va pas prolonger. En effet, Ibrahima Konaté a fait ses adieux aux Reds ce dimanche.

Ibrahima Konaté a reçu une proposition du Real Madrid « Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je pars avec des souvenirs qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… avec des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés pour la vie, et des moments déchirants qui nous resteront à jamais, aucun plus douloureux que la perte de notre frère Diogo. Perdre mon père cette année a été l’une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais même dans l’adversité, mon engagement envers ce club n’a jamais changé. Dans les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour ce badge. À mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour. Et aux supporters… merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien incroyable », a écrit Ibrahima Konaté sur son compte X.