Après la victoire du PSG, Ousmane Dembélé reçoit un petit coup de pression d’Emmanuel Macron

Alexis Brunet

Samedi, le PSG a remporté la deuxième Ligue des champions de son histoire, notamment grâce à Ousmane Dembélé, qui a transformé le penalty de l’égalisation contre Arsenal (1-1). L’attaquant parisien pourrait d’ailleurs remporter un autre trophée majeur car il va disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Les Bleus ont d’ailleurs reçu la visite d’Emmanuel Macron, qui a un peu mis la pression au Ballon d’or.

Ce mardi, les joueurs du PSG sont arrivés à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde 2026. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez peuvent donc rêver d'une fin de saison folle, eux qui ont déjà remporté la Ligue des champions samedi contre Arsenal, la deuxième de l’histoire du club de la capitale.

Emmanuel Macron met la pression à Ousmane Dembélé Avec l’arrivée également de William Saliba, finaliste malheureux de la Ligue des champions, l’équipe de France est donc au grand complet à 14 jours de son entrée en lice dans cette Coupe du monde face au Sénégal. Emmanuel Macron a d’ailleurs rendu visite aux Bleus ce mardi à Clairefontaine et il a mis un petit coup de pression à Ousmane Dembélé, comme le rapporte RMC Sport. « Ça va Ousmane, t'es en forme ? Vous vous êtes remis de vos émotions ? On se projette sur la suite tout de suite. » Sorti en fin de match contre Arsenal, le joueur du PSG avait affirmé avoir été victime de crampes, ce qui ne devrait pas lui porter préjudice pour le début de la compétition.