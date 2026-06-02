Tony Parker : Zinedine Zidane et Thierry Henry contactés avant son nouveau défi dans le basket

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le nouveau défi de Tony Parker a débuté. Alors qu'on a pu connaitre le joueur, voilà qu'on va découvrir l'entraîneur. En effet, il est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France U17. Une nouveau chapitre débute donc pour l'ancienne gloire des Spurs qui n'a pas manqué de prendre quelques conseils avant de se lancer dans cette aventure. C'est ainsi que Zinedine Zidane et Thierry Henry ont notamment été contactés par Parker.

Tony Parker se lance dans une nouvelle carrière : celle de coach. Aspirant à devenir entraîneur en NBA à l'avenir, l'ancien des Spurs commence avec la jeune génération français. En effet, le voilà aujourd'hui à la tête de l'équipe de France U17 avec laquelle il vient de débuter la préparation pour la Coupe du monde. Parker a donc décidé d'enfiler le costume d'entraîneur comme Zinedine Zidane et Thierry Henry ont pu le faire dans le football. C'est ainsi qu'il n'a pas manqué de les contacter pour parler de son projet avec eux.

« J'en ai parlé avec Gregg Popovich, Thierry Henry, Zinedine Zidane » « Je me sens à l'aise dans mon nouveau rôle ? Très à l’aise. Mais bien sûr que je me posais des questions. J’avais envie, le terrain me manquait et j’avais la sensation que j’avais beaucoup à transmettre et à donner. Mais au début tu ne sais pas comment tu vas réagir. Dès que je suis arrivé sur le terrain, c’est venu naturellement. Je sais que j’ai beaucoup d’activités mais le truc numéro un ça restera le basket. C’est mon premier amour et ça ne changera jamais. Le break que j’ai eu était parfait. J’ai joué tellement de matches ! L’envie est revenue petit à petit. J’en ai beaucoup parlé avec mon père. Et quand j’ai fait le choix de me lancer, j’en ai aussi parlé avec Gregg Popovich, Thierry Henry, Zinedine Zidane. Faire le tour pour voir comment ils s’étaient sentis. Quand tu connais mon histoire d’amour avec l’Équipe de France c’était logique de commencer par là. J’ai posé ma candidature et aujourd’hui je suis là », a ainsi fait savoir Tony Parker à l'occasion d'un entretien accordé à la FFBB.