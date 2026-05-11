«Quand c’est sorti, l’ampleur que ça a pris…» : De la NBA aux cérémonies, les vérités de Tony Parker sur sa relation avec Eva Longoria !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était une jeune star de NBA au moment de leur rencontre à San Antonio. Avec les Spurs, Tony Parker avait déjà pu soulever le trophée Larry O'Brien et a commencé à fréquenter Eva Longoria avant que la Texane débute le tournage de la série qui allait changer sa carrière d'actrice : Desperate Housewives. Plus de 20 ans après, TP s'est livré sur cette bascule impressionnante dans leur relation.

Courant 2004, alors qu'il avait intégré la NBA quelques années plus tôt avec déjà un titre de champion empoché, Tony Parker rencontrait Eva Longoria au terme d'un match des San Antonio Spurs dans les vestiaires. Dès lors, l'ex-meneur de jeu de la franchise de San Antonio et l'actrice locale montante qui jouait dans Les Feux de l'amour se sont fréquentés avant de se marier puis de mettre un terme à leur union six ans plus tard.

«Desperate Housewives ? C'est à partir de ce moment là que partout où j'allais, tu avais les paparazzis, tout le monde te suit partout» Pour le podcast Fracture, Tony Parker s'est attardé sur le changement de dimension qui a eu lieu dans sa vie et dans celle d'Eva Longoria au moment du tournage et du carton planétaire de la série Desperate Housewives. « Quand je sors au début avec Eva, elle n'est pas connue en fait. Elle faisait les feux de l'amour, nos premiers dates, personne ne la connaissait. Genre, on allait manger et on me demandait des photos. On ne calculait pas Eva. Je dirais 2 ou 3 mois après, elle commençait à tourner Desperate Housewives, ce n'était pas encore sorti. Quand c'est sorti, wow, l'ampleur que ça a pris. C'est à partir de ce moment là que partout où j'allais, tu avais les paparazzis, tout le monde te suit partout. Chaque fois que tu sors de la maison, on te suit. Après quand on allait au resto, tu avais mes fans, ses fans et le mix des deux c'était du grand n'importe quoi ».