Wembanyama et Tony Parker : L’énorme projet pour lequel ils se sont battus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, la FIBA (Fédération Internationale de Basket) a officialisé une excellente nouvelle : la France organisera la Coupe du Monde de basket en 2031. S’il s’est félicité de cette nouvelle, le président de la fédération française Jean-Pierre Hunckler a également tenu à remercier Victor Wembanyama et Tony Parker qui ont porté le projet et la candidature de la France.

La France une fois de plus à l’honneur dans le sport. La FIBA a officialisé ce mercredi 22 avril que la France organisera la Coupe du monde en 2031 ! Une excellente nouvelle donc, à laquelle se réjouit forcément Jean-Pierre Hunckler, président de la fédération français de basket. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de saluer les travaux de Victor Wembanyama et de Tony Parker dans l’appui de la candidature de la France.

🇫🇷 ALERTE INFO | La France organisera la Coupe du monde de basket en 2031. (FIBA) pic.twitter.com/fBcUvvrxdN — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 22, 2026

« Le monde entier aujourd'hui parle de Wemby » « Ça a été un élément majeur dans la candidature. Le monde entier aujourd'hui parle de Wemby. Je le remercie une nouvelle fois de son investissement malgré les matchs qu'il a à jouer. Lorsque la vidéo de Tony Parker est passée lors de notre présentation, on voyait avec quelle attention le board écoutait ses mots, au même titre qu'ils ont écouté Victor Wembanyama. Tony Parker pèse très fort dans ce genre de choses. Chaque fois que la fédération lui a demandé de l'aide à, il a répondu présent », a ainsi confié Hunckler dans des propos rapportés par RMC.