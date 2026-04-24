Wembanyama et Tony Parker : L’énorme projet pour lequel ils se sont battus !

Ce mercredi, la FIBA (Fédération Internationale de Basket) a officialisé une excellente nouvelle : la France organisera la Coupe du Monde de basket en 2031. S’il s’est félicité de cette nouvelle, le président de la fédération française Jean-Pierre Hunckler a également tenu à remercier Victor Wembanyama et Tony Parker qui ont porté le projet et la candidature de la France.
La France une fois de plus à l’honneur dans le sport. La FIBA a officialisé ce mercredi 22 avril que la France organisera la Coupe du monde en 2031 ! Une excellente nouvelle donc, à laquelle se réjouit forcément Jean-Pierre Hunckler, président de la fédération français de basket. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de saluer les travaux de Victor Wembanyama et de Tony Parker dans l’appui de la candidature de la France.
« Le monde entier aujourd'hui parle de Wemby »
« Ça a été un élément majeur dans la candidature. Le monde entier aujourd'hui parle de Wemby. Je le remercie une nouvelle fois de son investissement malgré les matchs qu'il a à jouer. Lorsque la vidéo de Tony Parker est passée lors de notre présentation, on voyait avec quelle attention le board écoutait ses mots, au même titre qu'ils ont écouté Victor Wembanyama. Tony Parker pèse très fort dans ce genre de choses. Chaque fois que la fédération lui a demandé de l'aide à, il a répondu présent », a ainsi confié Hunckler dans des propos rapportés par RMC.
« Ils ont été de formidables ambassadeurs »
« C'est une immense satisfaction et une grande fierté que d'avoir obtenu l'organisation de la Coupe du monde. Jamais cette compétition exceptionnelle ne s'était déroulée en France. Bien entendu cette Coupe du monde sera avant tout pour les joueurs. Nous avons en France une génération de joueurs exceptionnels qui mérite un tel événement. C'est pour eux que je suis heureux. Ils pourront jouer en France devant leur public. Je remercie l'implication de Tony Parker et Victor Wembanyama dans notre candidature, ils ont été de formidables ambassadeurs », a également ajouté Jean-Pierre Hunckler.