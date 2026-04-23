Rudy Gobert crie à l'injustice... mais s'incline face à Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement quatrième du classement des votes du meilleur défenseur de l'année en NBA, Rudy Gobert (quadruple lauréat) avait dénoncé un « manque de respect » à son égard. Mais le pivot des Wolves est revenu sur ses propos, assurant qu'il ne visait absolument pas Victor Wembanyama, vainqueur du trophée à l'unanimité des votes.

Dans la foulée du trophée de meilleur défenseur de la NBA obtenu pour la première fois à l'unanimité par Victor Wembanyama, Rudy Gobert, quadruple vainqueur de cette récompense, n'a pas manqué d'afficher sa colère. Et pour cause, malgré son impact défensif indéniable avec les Wolves, le Français n'était que quatrième de ce classement derrière Wemby, mais également Chet Holmgren (Oklahoma City) et Ausar Thompson (Detroit). Rudy Gobert estime qu'il s'agit d'un « manque de respect ». Un coup de gueule qui n'a pas manqué d'être commenté. Mais après la victoire de Minnesota contre Denver dans le match 2 de leur série, lors duquel il a été monumental en défense, le Français a mis les choses au clair, assurant que ses propos ne visaient absolument pas Victor Wembanyama, qui mérite largement la récompense.

Ne faisant pas partie des finalistes pour le DPOY, Rudy Gobert a réagi après son Game 2 face à Denver et Jokic :



"Ce n'était pas une motivation supplémentaire. Je sais qui je suis. C'est pas la première fois qu'on me manque de respect. Et probablement pas la dernière. Mais je… pic.twitter.com/ln3ChAIkVC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2026

«Victor mérite son titre, aucun doute» « Victor mérite son titre, aucun doute. Mais derrière lui, j'estime que c'est un peu une injustice, oui. Je n'ai rien contre Ausar (3e) ou Chet (2e), qui sont d'excellents défenseurs. Mais la question que je pose, c'est : est-ce qu'ils pourraient prendre une équipe qui est en bas en défense et la rendre top 5 quand ils sont sur le terrain ? C'est ça, pour moi, le vrai impact. Pas juste regarder le classement défensif collectif de l'équipe et s'arrêter là », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE. Et effectivement, lorsque Rudy Gobert est sur le parquet, Minnesota affiche le 2e meilleur ratio défensif de la NBA avec 109,6 points encaissés pour 100 possessions. En revanche, lorsqu'il est sur le banc, les Wolves passent 19e dans ce classement.