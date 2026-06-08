Départ de l’OM : Greenwood vend la mèche sur Instagram pour son prochain club ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais annoncé sur le départ alors que l'OM a besoin de récupérer des liquidités au plus vite afin de renflouer les caisses, Mason Greenwood dispose de plusieurs courtisans sur le marché. L'AS Rome est sur le coup, mais le numéro 10 de l'OM pourrait finalement prendre la direction de la Turquie et a même peut-être vendu la mèche quant à sa future destination... sur Instagram !

En proie à de sérieuses difficultés financières, l'OM doit se séparer de plusieurs éléments d'ici la fin du mois de juin afin de rééquilibrer au mieux ses comptes et valider son passage devant la DNCG. Mason Greenwood (24 ans), qui dispose de la plus grosse valeur marchande au sein de l'effectif phocéen, est donc le candidat numéro un au départ, d'autant qu'il dispose déjà d'une belle cote sur le marché des transferts. Et l'OM ne devrait avoir aucun mal à se séparer de Greenwood... Mais quel courtisan l'emportera ?

« Greenwood a commencé à suivre Safi sur Instagram » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur les coulisses de ce feuilleton Mason Greenwood et indique que le numéro 10 de l'OM a peut-être vendu la mèche sur Instagram quant à sa future destination : « Sur Mason Greenwood, il y a une bombe qui arrive de Turquie, de l’un des candidats à la présidence de Fenerbahçe. Hakan Safi a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec Mason Greenwood. Un contrat de 4 ans, tout est bouclé avec le joueur. Greenwood a même commencé à suivre Safi sur Instagram. Greenwood envoie des messages clairs à Fenerbahçe », confie le journaliste spécialisé sur le mercato.