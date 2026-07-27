«À Marseille, on n’est pas très patient» : Bruno Genesio a déjà un problème à l’OM ? Un proche de l’entraîneur balance dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Conscient de la situation financière du club, Bruno Genesio a accepté de venir à l’OM en connaissance de cause et sait que plusieurs joueurs seront vendus cet été. Selon un de ses proches, le technicien français a tout pour y réussir, mais aura peut-être besoin de temps, ce qui n’est pas toujours possible à Marseille.

« Lorsque j’ai signé, je connaissais parfaitement la situation. » Bruno Genesio n’aura pas de mauvaise surprise à l’OM. Comme il l’expliquait au moment de sa présentation, il a accepté d’en devenir le nouvel entraîneur en sachant pertinemment que l’été serait animé et que plusieurs joueurs seraient vendus afin de rééquilibrer les comptes du club et alléger la masse salariale : « Je connais les contraintes du club et je les ai acceptées avant de signer. Je sais qu'il y aura des départs. L'important sera de construire un groupe équilibré, avec des joueurs capables de partager un état d'esprit commun et de porter les ambitions de l'Olympique de Marseille. »

« Il va y arriver. Peut-être pas tout de suite » Il a tout de même donné les noms de six ou sept joueurs qu’il aimerait bien voir rester à l’OM. « Quand j'ai appris qu'il allait à Marseille, je lui ai demandé s'il plaisantait. Mais il m'a expliqué les conditions qu'il avait posées : connaître le directeur sportif (Grégory Lorenzi) et pouvoir travailler avec lui ; amener tout ou partie de son staff, notamment Jérémie Bréchet qui fera le liant avec la formation ; conserver six ou sept joueurs avec lesquels il veut travailler, etc », a confié Michel Benair, ami d’enfance de Bruno Genesio, à L’Équipe. « Bruno est un mec de challenge. Il repart d'une page blanche. Il a besoin de vibrer, d'évoluer dans un environnement foot. Il va y arriver. Peut-être pas tout de suite. Le problème, c'est qu'à Marseille, on n'est pas très patient. »

« Il devra fermer les écoutilles, se protéger pour ne pas devenir fou » Si Marseille et ses supporters ne sont pas connus pour leur patience, Florian Maurice, ancien joueur de l’OM qui a travaillé avec lui à l’OL et au Stade Rennais, estime que Bruno Genesio y est préparé : « Pardonnez l'expression, mais tu te dis forcément : "Putain, c'est l'OM quoi !" Entraîner l'OM pendant sa carrière, c'est incroyable. Bruno a la personnalité pour y aller et réussir. L'environnement est exceptionnel quand ça fonctionne. Tu as envie d'y goûter, c'est trop tentant. Il va prendre conscience de la difficulté, aussi, quand les résultats ne seront pas là. Il l'a anticipée. Sur ce qui se dira sur les réseaux sociaux, au stade ou dans les médias, il devra fermer les écoutilles, se protéger pour ne pas devenir fou. »