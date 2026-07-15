Mercato - OM : Bruno Genesio donne son accord pour un nouveau projet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio s'est présenté en conférence de presse pour la première fois dans cette fonction. Et l'ancien coach du LOSC a rapidement reconnu qu'il avait accepté le nouveau projet marseillais qui va se baser sur une cure d'austérité.

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio débarque dans un contexte assez particulier puisque le club phocéen s'est lancé dans une cure d'austérité compte tenu de ses problèmes économiques. Ainsi, le défi est de taille pour le nouveau coach olympien qui va devoir accepter de travailler dans des conditions délicates avec plusieurs cadres sur le départ. Mason Greenwood est d'ailleurs déjà parti. Néanmoins, Bruno Genesio est très clair sur le sujet et assure avoir accepté immédiatement ce nouveau projet à l'OM.

Genesio a été contrait d'accepter ce nouveau projet « Lorsque j'ai signé, je connaissais parfaitement cette situation. Tout m'a été présenté avec beaucoup de transparence. Je savais qu'il y aurait des départs, mais aussi des arrivées. Nous devons construire un effectif équilibré malgré ces contraintes. En tant qu'entraîneur, on souhaite toujours conserver ses meilleurs joueurs. Mais je connais les contraintes du club et je les ai acceptées avant de signer. Je sais qu'il y aura des départs. L'important sera de construire un groupe équilibré, avec des joueurs capables de partager un état d'esprit commun et de porter les ambitions de l'Olympique de Marseille », lance-t-il dans les médias, avant de poursuivre.