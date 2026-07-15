Mercato - OM : Bruno Genesio donne son accord pour un nouveau projet !

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio s'est présenté en conférence de presse pour la première fois dans cette fonction. Et l'ancien coach du LOSC a rapidement reconnu qu'il avait accepté le nouveau projet marseillais qui va se baser sur une cure d'austérité.
Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio débarque dans un contexte assez particulier puisque le club phocéen s'est lancé dans une cure d'austérité compte tenu de ses problèmes économiques. Ainsi, le défi est de taille pour le nouveau coach olympien qui va devoir accepter de travailler dans des conditions délicates avec plusieurs cadres sur le départ. Mason Greenwood est d'ailleurs déjà parti. Néanmoins, Bruno Genesio est très clair sur le sujet et assure avoir accepté immédiatement ce nouveau projet à l'OM.
Genesio a été contrait d'accepter ce nouveau projet
« Lorsque j'ai signé, je connaissais parfaitement cette situation. Tout m'a été présenté avec beaucoup de transparence. Je savais qu'il y aurait des départs, mais aussi des arrivées. Nous devons construire un effectif équilibré malgré ces contraintes. En tant qu'entraîneur, on souhaite toujours conserver ses meilleurs joueurs. Mais je connais les contraintes du club et je les ai acceptées avant de signer. Je sais qu'il y aura des départs. L'important sera de construire un groupe équilibré, avec des joueurs capables de partager un état d'esprit commun et de porter les ambitions de l'Olympique de Marseille », lance-t-il dans les médias, avant de poursuivre.
«Je connais les contraintes du club et je les ai acceptées avant de signer»
« Nous travaillons comme si le groupe actuel allait rester jusqu'à la fin du mercato. Il est important de transmettre dès maintenant nos principes de jeu, notre méthode de travail et notre cadre de fonctionnement. Les joueurs qui arriveront devront s'intégrer à cette dynamique. C'est la meilleure façon de conserver des repères malgré les mouvements de l'effectif », ajoute Bruno Genesio, qui semble parfaitement conscient de ce qui l'attend à l'OM cette saison.