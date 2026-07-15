«Il voulait partir» : L'OM balance tout sur le départ de Greenwood

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé du côté de l’AS Roma et de l’Atlético de Madrid ces dernières semaines, Mason Greenwood s’est finalement engagé pour les quatre prochaines années avec Fenerbahçe, qui va verser 39 millions d’euros à l’Olympique de Marseille, un montant partagé avec Manchester United. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est revenu sur ce dossier en conférence de presse.

Meilleur joueur de l’OM ces deux dernières saisons, Mason Greenwood a officiellement quitté la cité phocéenne pour rejoindre Fenerbahçe. L’attaquant anglais file en Turquie pour 39 millions d’euros, une somme versée « en trois versements égaux sur une période de trois ans » comme l’a fait savoir le club stambouliote dans un communiqué. Initialement, l’OM réclamait 50M€ pour lâcher son numéro 10, et ce alors que Manchester United récupère une partie de l’indemnité (12M€ en l'espèce). Présent en conférence de presse ce jeudi, Grégory Lorenzi s’est justifié.

« Il avait une volonté de quitter le club le plus vite possible » « Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l'image que le joueur peut avoir. Il ne faut pas penser qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour Mason. Des discussions avaient été entamées avant parce que le joueur voulait partir. Il avait une volonté de quitter le club le plus vite possible. Les clubs n'ont pas frappé à notre porte pour acheter Mason Greenwood. Entre l'idée de vendre un joueur à 80-100 millions et la réalité économique, le marché a décidé qu'il ne les valait pas », a fait savoir le nouveau directeur sportif de l’OM.