Transfert de Mason Greenwood : L'OM fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Fenerbahçe a officialisé le transfert de Mason Greenwood mardi soir, l'OM a imité le club turc ce mercredi matin. En effet, les Marseillais ont officialisé le transfert de leur numéro 10 en justifiant ce départ.

Après un long feuilleton qui a tenu en haleine les fans de l'OM, Mason Greenwood a officiellement quitté Marseille et s'engage avec Fenerbahçe. « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans », a révélé le club turc par le biais d'un communiqué officiel.

Au tour de l'OM d'annoncer le départ de Greenwood Et au lendemain de cette annonce, c'est au tour de l'OM de confirmer le transfert de Mason Greenwood. « L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe », écrit le club phocéen dans un communiqué officiel avant de rendre hommage à l'ailier anglais, rappelant que « Mason Greenwood, nommé lors de la saison 2025-2026 parmi les cinq finalistes du trophée UNFP de meilleur joueur du championnat, aura marqué son passage à Marseille par sa qualité technique et son influence dans le jeu offensif de l'équipe ».