Mercato - Le PSG ou Liverpool : Bradley Barcola a choisi son club pour la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a maintenant trois ans en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola pourrait décider d’aller voir ailleurs cet été. Alors qu’il n’est pas un titulaire indiscutable au PSG, l’ailier âgé de 23 ans souhaiterait avoir plus de temps de jeu et serait particulièrement intéressé par la possibilité de rejoindre Liverpool.

Une nouvelle fois préféré à Désiré Doué ce mardi pour la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Espagne, c’est pourtant Bradley Barcola qui pourrait quitter le PSG cet été. Aussi bien en sélection que dans son club, le joueur formé à l’OL doit composer avec la concurrence du premier nommé et il ne serait pas totalement satisfait du temps de jeu que lui offre Luis Enrique.

Barcola prêt à dire oui à Liverpool ? Et d’après les informations de TEAMtalk, cela pourrait le pousser à aller voir ailleurs, trois ans après son arrivée contre 50M€, avec une destination en tête : Liverpool. Au mois de mai dernier, Le 10 Sport indiquait déjà que les Reds étaient revenus à la charge dans ce dossier, eux qui suivent l’international français (27 sélections) depuis un certain temps. Selon TEAMtalk, Bradley Barcola aurait fait savoir qu’il voudrait quitter le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, et qu’il serait très intéressé par la possibilité de rejoindre Liverpool.