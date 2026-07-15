Mercato - Le PSG ou Liverpool : Bradley Barcola a choisi son club pour la saison prochaine ?

Arrivé il y a maintenant trois ans en provenance de l’OL contre 50M€, Bradley Barcola pourrait décider d’aller voir ailleurs cet été. Alors qu’il n’est pas un titulaire indiscutable au PSG, l’ailier âgé de 23 ans souhaiterait avoir plus de temps de jeu et serait particulièrement intéressé par la possibilité de rejoindre Liverpool.
Une nouvelle fois préféré à Désiré Doué ce mardi pour la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Espagne, c’est pourtant Bradley Barcola qui pourrait quitter le PSG cet été. Aussi bien en sélection que dans son club, le joueur formé à l’OL doit composer avec la concurrence du premier nommé et il ne serait pas totalement satisfait du temps de jeu que lui offre Luis Enrique.
Barcola prêt à dire oui à Liverpool ?
Et d’après les informations de TEAMtalk, cela pourrait le pousser à aller voir ailleurs, trois ans après son arrivée contre 50M€, avec une destination en tête : Liverpool. Au mois de mai dernier, Le 10 Sport indiquait déjà que les Reds étaient revenus à la charge dans ce dossier, eux qui suivent l’international français (27 sélections) depuis un certain temps. Selon TEAMtalk, Bradley Barcola aurait fait savoir qu’il voudrait quitter le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, et qu’il serait très intéressé par la possibilité de rejoindre Liverpool.
« Ce qui va se passer après, je ne sais pas »
Du côté d’Anfield, on serait d’ailleurs assez confiant, estimant que trouver un accord sur la partie contractuelle ne représenterait pas un obstacle majeur. Reste à savoir combien le PSG pourrait demander si jamais il acceptait de se séparer de Bradley Barcola, estimé à 70M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Présent en conférence de presse il y a une dizaine de jours, l’ailier de 23 ans n’avait pas écarté la possibilité d’un départ : « Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas. »