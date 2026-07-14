PSG - Remplaçant de Griezmann, grande vedette de l'été, transfert à 35M€ : L'Espagne est en folie pour l'arrivée de Lee Kang-In !

De retour de la Coupe du monde, Lee Kang-In va très prochainement s'engager avec l'Atlético de Madrid qui a d'ores-et-déjà trouvé un accord avec le PSG pour un transfert estimé à 35M€ hors bonus. Un transfert qui fait déjà grandement parler en Espagne.
Le PSG continue son opération dégraissage en se séparant de plusieurs remplaçants qui souhaitaient aller voir ailleurs. Ce fut le cas de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, mais ce n'est pas tout puisque Lee Kang-In va également partir. Le Sud-Coréen va s'engager avec l'Atlético de Madrid qui s'apprête à débourser 35M€, hors bonus pour boucler ce transfert qui semble désormais imminent. MARCA assure même que Lee Kang-In est attendu d'ici la fin de semaine à Madrid, au plus tard lundi.
Kang-In Lee tout proche de l'Atlético
Et en Espagne, on attend avec impatience la signature de Lee Kang-In. Et pour cause, MARCA considère le joueur du PSG comme le successeur idéal à Antoine Griezmann qui a quitté l'Atlético de Madrid cet été pour s'engager avec Orlando. Le média espagnol assure même que l'international sud-coréen est « appelé à jouer un rôle capital dans l’avenir de l’Atlético, d'autant plus après le vide laissé par le départ de Griezmann » tout en précisant que « remplacer le Français est un défi de taille ». Mais le quotidien madrilène y croit, rappelant que « Simeone a déjà su transformer un bon ailier comme l'était Antoine à la Real en un footballeur complet, champion du monde et prétendant au Ballon d'Or ».
L'Espagne l'attend de pied ferme
Au-delà de l'aspect sportif, le recrutement de Lee Kang-In revêt également d'un intérêt économique compte tenu du fait qu'il est une immense star dans son pays. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Atlético de Madrid fera sa tournée estivale en Corée du Sud au mois d'août. Par conséquent, MARCA estime que Lee Kang-In sera « la grande vedette » de cette tournée qui verra notamment les Colchoneros affronter Manchester City. Autrement dit, l'Espagne attend déjà avec impatience la signature de Lee Kang-In.