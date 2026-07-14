PSG - Remplaçant de Griezmann, grande vedette de l'été, transfert à 35M€ : L'Espagne est en folie pour l'arrivée de Lee Kang-In !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour de la Coupe du monde, Lee Kang-In va très prochainement s'engager avec l'Atlético de Madrid qui a d'ores-et-déjà trouvé un accord avec le PSG pour un transfert estimé à 35M€ hors bonus. Un transfert qui fait déjà grandement parler en Espagne.

Le PSG continue son opération dégraissage en se séparant de plusieurs remplaçants qui souhaitaient aller voir ailleurs. Ce fut le cas de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, mais ce n'est pas tout puisque Lee Kang-In va également partir. Le Sud-Coréen va s'engager avec l'Atlético de Madrid qui s'apprête à débourser 35M€, hors bonus pour boucler ce transfert qui semble désormais imminent. MARCA assure même que Lee Kang-In est attendu d'ici la fin de semaine à Madrid, au plus tard lundi.

Kang-In Lee tout proche de l'Atlético Et en Espagne, on attend avec impatience la signature de Lee Kang-In. Et pour cause, MARCA considère le joueur du PSG comme le successeur idéal à Antoine Griezmann qui a quitté l'Atlético de Madrid cet été pour s'engager avec Orlando. Le média espagnol assure même que l'international sud-coréen est « appelé à jouer un rôle capital dans l’avenir de l’Atlético, d'autant plus après le vide laissé par le départ de Griezmann » tout en précisant que « remplacer le Français est un défi de taille ». Mais le quotidien madrilène y croit, rappelant que « Simeone a déjà su transformer un bon ailier comme l'était Antoine à la Real en un footballeur complet, champion du monde et prétendant au Ballon d'Or ».