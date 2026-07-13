Mercato - Kang-In Lee quitte le PSG : Qui doit être le prochain à partir ?

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, c’est Kang-In Lee qui s’apprête à quitter le club de la capitale. L’international sud-coréen devrait s’engager à l’Atlético de Madrid sauf retournement de situation. Mais d’autres départs pourraient avoir lieu d’ici la fermeture du marché des transferts. Alors qui doit être le prochain à faire ses valises ? C’est notre sondage du jour !
Le PSG avait prévu un mercato animé après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’agiter chez les Rouge-et-Bleu, notamment dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, c’est Kang-In Lee qui va faire ses valises pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais l’international sud-coréen ne devrait pas être le dernier à partir cet été. D’autres départs seraient évoqués lors des dernières semaines.
Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sur le départ au PSG ?
En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les Reds en auraient fait leur priorité pour succéder à Mohamed Salah. L’international français, lui, pourrait se laisser convaincre par l’idée d’avoir un rôle plus important que sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG pourrait également se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. La Juventus travaillerait depuis plusieurs semaines maintenant sur un moyen de s’attacher les services de l’attaquant de 27 ans, prêté à Tottenham cette saison.
Chevalier, Marquinhos, Zabarnyi... D'autres joueurs du PSG vers la sortie ?
D’autres noms ont été évoqués sur le départ, comme Lucas Chevalier. Relégué à un rôle de numéro 2 derrière Matvey Safonov, le portier français pourrait envisager l’idée d’un transfert pour se relancer loin de la capitale. Marquinhos pourrait aussi mettre un terme à son aventure au PSG. Après 13 ans chez les pensionnaires de la Ligue 1 et deux Ligues des champions en poche, le défenseur brésilien pourrait démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Les dirigeants parisiens seraient d’ailleurs en train de préparer sa succession. Illya Zabarnyi a été recruté dans cette optique. Mais l’Ukrainien a été décevant pour sa première saison et pourrait ainsi rebondir ailleurs cet été. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, qui ne feraient pas nécessairement l’unanimité non plus, pourraient être poussés vers la sortie.
Alors selon vous, qui doit être le prochain à quitter le PSG après Kang-In Lee ? À vos votes !