Mercato - Kang-In Lee quitte le PSG : Qui doit être le prochain à partir ?

La rédaction

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, c’est Kang-In Lee qui s’apprête à quitter le club de la capitale. L’international sud-coréen devrait s’engager à l’Atlético de Madrid sauf retournement de situation. Mais d’autres départs pourraient avoir lieu d’ici la fermeture du marché des transferts. Alors qui doit être le prochain à faire ses valises ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG avait prévu un mercato animé après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’agiter chez les Rouge-et-Bleu, notamment dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, c’est Kang-In Lee qui va faire ses valises pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais l’international sud-coréen ne devrait pas être le dernier à partir cet été. D’autres départs seraient évoqués lors des dernières semaines.

Bradley Barcola et Randal Kolo Muani sur le départ au PSG ? En effet, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les Reds en auraient fait leur priorité pour succéder à Mohamed Salah. L’international français, lui, pourrait se laisser convaincre par l’idée d’avoir un rôle plus important que sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG pourrait également se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. La Juventus travaillerait depuis plusieurs semaines maintenant sur un moyen de s’attacher les services de l’attaquant de 27 ans, prêté à Tottenham cette saison.