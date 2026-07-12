Mercato - Ferran Torres au PSG : Le plan qui risque d'agacer Barcelone

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est prêt à lancer les grandes manoeuvres pour le successeur de Gonçalo Ramos. Après trois saisons chez le double champion d'Europe, le Portugais a filé du côté de l'AC Milan AC. Et il se trouve que pour son remplaçant, le PSG est prêt à piocher dans l'effectif du FC Barcelone. Engagé à la Coupe du monde avec La Roja, Ferran Torres semble être l'heureux élu, mais pas à n'importe quel prix. Explications.

Alessandro Longoni (18 ans) est l'unique recrue estivale du Paris Saint-Germain à l'instant T. Du moins, officiellement parlant. Les dirigeants parisiens seraient déjà tombés d'accord avec Maghnes Akliouche (24 ans) sur le plan contractuel et doivent en faire autant avec leurs homologues de l'AS Monaco désormais. Et après ? Plusieurs pistes semblent être à l'étude, dont celles menant à Yan Diomandé (19 ans) ou encore Ferran Torres, dernière piste en date révélée.

Dans une semaine, les négociations débuteront Le polyvalent attaquant de 26 ans n'a plus qu'une seule saison restante sur son contrat au FC Barcelone. A son retour de la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne, Ferran Torres pourrait entrer dans la phase finales des négociations contractuelles avec le Paris Saint-Germain programmées dans une semaine selon SPORT. Ses représentants discuteraient déjà avec le PSG, mais lui prendra le temps d'y réfléchir une fois le Mondial en Amérique du nord terminé. Pour ce qui retourne de l'indemnité du transfert, il ne faudrait pas s'attendre à une folie.