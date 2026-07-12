Mercato - Ferran Torres au PSG : Le plan qui risque d'agacer Barcelone

Le Paris Saint-Germain est prêt à lancer les grandes manoeuvres pour le successeur de Gonçalo Ramos. Après trois saisons chez le double champion d'Europe, le Portugais a filé du côté de l'AC Milan AC. Et il se trouve que pour son remplaçant, le PSG est prêt à piocher dans l'effectif du FC Barcelone. Engagé à la Coupe du monde avec La Roja, Ferran Torres semble être l'heureux élu, mais pas à n'importe quel prix. Explications.
Alessandro Longoni (18 ans) est l'unique recrue estivale du Paris Saint-Germain à l'instant T. Du moins, officiellement parlant. Les dirigeants parisiens seraient déjà tombés d'accord avec Maghnes Akliouche (24 ans) sur le plan contractuel et doivent en faire autant avec leurs homologues de l'AS Monaco désormais. Et après ? Plusieurs pistes semblent être à l'étude, dont celles menant à Yan Diomandé (19 ans) ou encore Ferran Torres, dernière piste en date révélée.
Dans une semaine, les négociations débuteront
Le polyvalent attaquant de 26 ans n'a plus qu'une seule saison restante sur son contrat au FC Barcelone. A son retour de la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne, Ferran Torres pourrait entrer dans la phase finales des négociations contractuelles avec le Paris Saint-Germain programmées dans une semaine selon SPORT. Ses représentants discuteraient déjà avec le PSG, mais lui prendra le temps d'y réfléchir une fois le Mondial en Amérique du nord terminé. Pour ce qui retourne de l'indemnité du transfert, il ne faudrait pas s'attendre à une folie.
Le PSG prévoit d'offrir bien moins que les 50M€ demandés par Barcelone : Voilà comment
A en croire les informations de SPORT, le projet du PSG ne serait certainement pas de réinvestir les 70M€ récoltés par la vente de Gonçalo Ramos à l'AC Milan. Bien que le FC Barcelone valorise Ferran Torres à 50M€, le Paris Saint-Germain prévoirait de formuler une offre de transfert en dessous de la barre des 40M€ sachant que le joueur est ouvert à l'idée d'un départ, que le Barça l'est également, et qu'il ne lui reste plus qu'une saison sur son contrat. Ferran Torres entend bien négocier avec le Paris Saint-Germain pendant ses congés estivaux. Reste à connaître l'épilogue de ce feuilleton à présent.