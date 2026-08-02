Zinedine Zidane remplace Didier Deschamps : «Enfin !», le soulagement de France '98

Axel Cornic

Après quatorze années, Didier Deschamps a décidé de refermer l'un des chapitres les plus importants de sa via, en quittant le poste de sélectionneur de l'équipe de France. C'est Zinedine Zidane qui l'a remplacé et cela n'a pas manqué de faire réagir, avec des nombreux hommages venus des quatre coins de la planète football.

Une nouvelle ère débute. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a officiellement quitté l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Son successeur n'est autre que Zinedine Zidane, qui a été présenté en grande pompe lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de la Fédération française de football, le 28 juillet dernier.

« Entraîner l’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire » Rarement la nomination d'un nouveau sélectionneur n'avait fait autant de bruit. La salle était pleine à craquer, avec des journalistes venus du monde entier pour entendre les premiers mots de Zinedine Zidane comme nouveau boss de l'équipe de France. « Aujourd’hui, pour moi, c’est juste une continuité, quelque part un rêve » a avoué l'ancien numéro 10. « Entraîner l’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience avec le Real Madrid ». Mais il faudra attendre un peu avant de le voir à l'œuvre, puisque les premiers matchs des Bleus ne sont que dans plusieurs semaines.

Zidane déjà très attendu par les supporters Il y aura ainsi la Turquie le 25 septembre à Kocaeli, puisque la Belgique à Bruxelles le 28. Une semaine plus tard, la France recevra à deux reprises au Stade de France, avec notamment l'Italie le 2 octobre, puis encore la Belgique le 5. A noter que ces rencontres semblent déjà faire le plein, notamment en ce qui concerne la réception de la Squadra Azzurra, avec 80.000 personnes qui devraient être présentes pour voir le premier match de Zinedine Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France, sur le sol français.