Eli Junior Kroupi : Voilà la raison qui rend impossible son transfert au PSG (et ça concerne Ousmane Dembélé) !

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de voir son mercato s’agiter en ce moment. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos. Les dirigeants parisiens avaient ainsi des vues sur Eli Junior Kroupi. Mais finalement, l’attaquant de Bournemouth se serait détourné des Rouge-et-Bleu pour une raison qui concerne Ousmane Dembélé.

Le PSG avait prévu un mercato mouvementé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’animer du côté du club de la capitale. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont Eli Junior Kroupi. Mais l’international Espoirs français se serait finalement détourné des Rouge-et-Bleu pour privilégier un transfert à Tottenham.

Eli Junior Kroupi ne veut pas être remplaçant au PSG D’après les informations de TEAMtalk, le crack de 20 ans aurait une raison bien précise derrière cette décision. Eli Junior Kroupi ne se sentirait en effet pas prêt pour retrouver la Ligue 1 si c’est pour se contenter d’un rôle de remplaçant derrière Ousmane Dembélé et les autres stars du PSG. L’ancien du FC Lorient voudrait privilégier un club où il serait amené à avoir un temps de jeu plus conséquent pour poursuivre sa progression. Et Tottenham serait plus à même de lui offrir cela que les doubles champions d’Europe en titre.