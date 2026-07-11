PSG - Transfert à 95M€ : La réponse du clan Eli Junior Kroupi !

Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG serait intéressé par les services d’Eli Junior Kroupi. Bournemouth aurait toutefois fixé son prix alentours de 95M€ pour le transfert de son crack de 20 ans. Par ailleurs, l’agent de l’international Espoirs français a lâché une réponse au sujet de l’avenir de son client.

Le PSG devrait vivre des prochaines semaines agitées sur le mercato. Le club de la capitale s’est séparé de Gonçalo Ramos, transféré à l’AC Milan, et s’est donc mis en quête d’un nouvel attaquant. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur leur liste. Du haut de ses 20 ans, l’international Espoirs français a marqué les esprits avec Bournemouth en Premier League. L’agent de la pépite tricolore s’est d’ailleurs livré au sujet de l’avenir de son client.

«Pas de décision finale» « Nous discutons toujours de son avenir. Nous verrons ce qui arrivera lors des prochains jours. Pour le moment, il n’y a toujours pas de décision finale » a expliqué Moussa Sissoko à 365Scores. Le mystère reste entier concernant l’avenir d’Eli Junior Kroupi. Son agent est resté assez flou, alors que les prétendants commencent à se bousculer pour son transfert.