PSG - Real Madrid : La presse espagnole annonce le verdict pour le transfert de Michael Olise !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté de Michael Olise. Flamboyant avec le Bayern Munich et rayonnant avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, le joueur de 24 ans a été évoqué au PSG et au Real Madrid cet été. La presse espagnole a toutefois annoncé le verdict concernant un éventuel transfert de l’international français.

Michael Olise est en train d’enflammer le mercato. Auteur d’une superbe saison avec le Bayern Munich (22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues), le joueur de 24 ans continue de briller avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. Il n’en fallait pas plus pour voir les premières rumeurs apparaître autour de l’international français, qui a été évoqué du côté du PSG et du Real Madrid cet été. Mais le verdict semble être déjà tombé concernant un éventuel transfert de Michael Olise.

Un transfert de Michael Olise improbable cet été ? Comme le rapporte AS, il semble peu probable de le voir quitter le Bayern Munich cet été. Même si Florentino Pérez n’a d’yeux que pour lui, Michael Olise semble bien parti pour rester au sein du club bavarois. Une rencontre entre le joueur et les dirigeants munichois est toutefois prévue après la Coupe du monde 2026. L’international français devrait y aborder son avenir. Le Real Madrid et le PSG devraient donc être définitivement fixés après le Mondial. Mais un départ de Michael Olise ne serait pas spécialement envisagé du côté du Bayern Munich.