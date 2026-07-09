Michael Olise a fait un choix pour sa carrière : Une discussion secrète est révélée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine bourre avec l’équipe de France à la Coupe du Monde, Michael Olise est déjà en train d’écrire une très belle histoire sous le maillot tricolore. Le meneur de jeu du Bayern Munich avait pourtant l’embarras du choix pour sa sélection nationale, mais en coulisses, il a toujours clamé son amour pour les Bleus. Et Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Crystal Palace, révèle une discussion avec Olise à ce sujet.

L’Angleterre, le Nigéria, l’Algérie : Michael Olise (24 ans) aurait très bien pu ne pas choisir l’équipe de France pour écrire son histoire à l’internationale, mais heureusement pour les Bleus, le meneur de jeu du Bayern Munich n’a jamais douté. Dès le début de sa carrière, Olise a toujours affiché une préférence pour la sélection tricolore, et Patrick Vieira peut en témoigner. Interrogé au micro de l’After Foot sur RMC mardi soir, l’ancien entraîneur de Michael Olise à Crystal Palace a lâché quelques confidences à ce sujet.

« Il a toujours su ce qu’il voulait » « Il avait passé une saison assez compliquée à Palace. Quand il est arrivé de Reading, il avait quand même pas mal de blessures qui l'ont empêché de pouvoir progresser. Mais c'est quelqu'un qui a toujours su ce qu'il voulait. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément, et aujourd'hui, il est en train de voir à quel point il est doué. S'il est tombé du ciel pour la France ? Il a toujours été passionné de l'équipe de France. Il a toujours aimé l'équipe de France. Moi je me souviens avoir eu des discussions avec lui, et il y avait zéro doute dans sa tête pour la sélection qu'il allait représenter. Ça a toujours été l'équipe de France. Il a toujours su qu'il y avait peut-être plus de moyens de gagner avec la France qu'avec l'Angleterre, mais il n'y avait jamais de question ou de doute dans sa tête par rapport à la sélection qu'il allait représenter », indique Patrick Vieira sur ce choix de carrière décisif pour Michael Olise.