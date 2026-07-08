Raymond Domenech et Estelle Denis : Sidney Govou hallucine encore de la demande en mariage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la piteuse élimination de l’équipe de France dès le premier tour de l’Euro 2008, Raymond Domenech avait surpris en faisant une demande en mariage à Estelle Denis en direct à la télévision. « Un coup de folie » pour Sidney Govou, présent dans le groupe à ce moment.

Deux ans avant le fiasco des Bleus à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, Raymond Domenech s’était déjà retrouvé dans une situation compliquée avec sa très critiquée demande en mariage à Estelle Denis dans la foulée de l’élimination de l’équipe de France dès le premier tour de l’Euro 2008. « Aujourd’hui, je n’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle, avait-il lâché sur M6 en réponse à une question sur son avenir comme sélectionneur. C’est aujourd’hui que je lui demande vraiment. Je sais que c’est difficile, mais dans ces moments-là, on a besoin de tout le monde à nos côtés et moi, j’ai besoin d’elle. » Invité de Rire et Chansons, Sidney Govou, présent dans le groupe français à cette époque, est revenu sur ce moment.

« Ça me fait plus marrer qu'autre chose » « J'appelle ça un coup de folie, c'est un coup de folie, estime aujourd’hui l’ancien joueur de l’OL. Il a cru faire un truc de com' magnifique... Parce qu'en fait dans sa phrase il y a un mot qu'il faut retenir, c'est "dédramatiser". En fait, il a envie de dire aux gens, voilà, ça reste que du foot. Mais là, il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il était en train de faire. Moi honnêtement ça me fait plus marrer qu'autre chose. Je ne vais pas détester quelqu'un parce qu'il est devenu fou. [...] Je ne vois pas forcément quelque chose d'irrespectueux. C'est un coup de folie. Peut-être qu'il a chopé un coup de chaud. » Pour Sidney Govou, cette interview ubuesque a marqué le début de la fin pour Raymond Domenech.