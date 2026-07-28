L’équipe de France victime de racisme : «Il faut le combattre», Zinédine Zidane prend déjà position face aux scandales qui ont touché Kylian Mbappé et Lucas Digne !

Pierrick Levallet

Ces dernières années, l’équipe de France a été ciblé par plusieurs attaques racistes. Les Bleus ont donc été au coeur de plusieurs scandales, notamment avec Lucas Digne après l’élimination contre l’Espagne à la Coupe du monde 2026. Fraîchement intronisé comme nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane a déjà pris position dans cette lutte contre le racisme.

L’équipe de France n’a pas échappé à certaines attaques racistes ces dernières années. Lucas Digne a notamment été victime de cyberharcèlement et d’injures raciales après l’élimination contre l’Espagne à la Coupe du monde 2026. Le latéral gauche de 33 ans n’est pas le premier à en souffrir, puisque Kylian Mbappé a été ciblé par des propos racistes d’une sénatrice paraguayenne après la victoire des Bleus contre le Paraguay au Mondial. Tout juste intronisé comme nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane a été interrogé sur cette lutte contre le racisme. Et le Ballon d’Or 1998 n’a pas manqué de prendre position.

«Ma vie, c’est celle-là, pouvoir échanger avec tout le monde» « On ne changera peut-être pas les choses, mais ce que je veux dire, c’est qu’on est dans un beau pays, avec cette mixité. J’ai grandi dans un quartier où justement il y avait de la place pour tout le monde. Et ma vie, c’est celle-là, pouvoir échanger avec tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains et il faut combattre dans tous les cas le racisme. C’est ce qu’on essaie tous de faire, chacun à sa manière » a expliqué Zinédine Zidane en conférence de presse ce mardi, dans des propos rapportés par Ouest France.

Zinédine Zidane ne botte pas en touche face au racisme Il faut dire que les parents du nouveau sélectionneur de l’équipe de France sont originaire de Kabylie en Algérie. Zinédine Zidane a donc décidé de ne pas botter en touche face à ce fléau qui sévit toujours et qui touche parfois l’équipe de France. L’ancien numéro 10 des Bleus souhaite que chacun mène sa lutte pour mettre un terme à ce problème dont Kylian Mbappé et ses partenaires ont été victimes ces dernières années.