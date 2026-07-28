Zinedine Zidane nouveau sélectionneur de l’équipe de France : Cet autre nom imaginé à la FFF pour remplacer Didier Deschamps

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sans surprise, Zinedine Zidane a officiellement pris la succession de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Mais au sein de la FFF, certaines personnes avaient également pensé à un autre champion du monde 1998 si le natif de la Castellane n’avait pas fait son retour chez les Bleus.

Une nouvelle page de l’équipe de France s’est ouverte ce mardi 28 juillet avec la présentation officielle de Zinedine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France. Si Philippe Diallo, président de la FFF, n’avait pas souhaité vendre la mèche jusqu’à présent concernant l’identité du successeur de Didier Deschamps, le suspense avait pris fin depuis longtemps, Zidane apparaissant aujourd’hui comme l’unique candidat crédible pour le poste. Néanmoins, un autre nom fut imaginé en interne.

Le nom de Thierry Herry évoqué par certains membres de la FFF D’après La Provence, certains membres de la FFF avaient imaginé Thierry Henry comme unique alternative possible à Zinedine Zidane, l’ancien attaquant d’Arsenal ayant gagné des points durant les Jeux olympiques de Paris 2024 en décrochant la médaille d’argent. Plusieurs internationaux tricolores présents au Mondial en Amérique du Nord figuraient à l’époque dans l’équipe dirigée par Thierry Henry : Manu Koné, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué et Jean-Philippe Mateta. Finalement, cette piste n’a jamais été creusée compte tenu de la disponibilité de Zinedine Zidane.

La patience de Zidane est récompensée Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n’a jamais caché son envie de prendre les rênes de l’équipe de France. « J’en ai envie, bien sûr, je le serai, je l’espère, un jour, confiait-il dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées. Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. »