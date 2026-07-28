L'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France est déjà contestée sur RMC : «Je sens la fausse bonne idée»

Axel Cornic

Avec la fin de la Coupe du monde 2026, c'est l'un des chapitres les plus importants du football français qui s'est refermé. En place depuis 2012, Didier Deschamps a quitté le poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais tout le monde a déjà hâte de voir la suite avec Zinedine Zidane, qui va être officiellement présenté ce mardi par la FFF.

C'est un jour important. Ce mardi 28 juillet va signer le début d'une nouvelle ère pour le football français, avec la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur. Parti du Real Madrid en 2021, le technicien de 54 ans a attendu son moment et succédera donc à Didier Deschamps, pour au moins les quatre prochaines années.

« Zidane a trop à perdre » On attend tous ses premiers mots à l'occasion de la conférence de presse organisée par la Fédération française de football ce mardi, mais certains commencent déjà à émettre quelques doutes. « Notez bien, nous sommes le 27 juillet, je sens la fausse bonne idée avec Zidane sélectionneur. Il a trop à perdre. Evidemment que j'aurais choisi Zidane sélectionneur, c'est la suite logique de Deschamps. Je n'annonce pas un flop, mais en règle générale quand tu attends beaucoup de quelqu'un, Zidane sélectionneur... On a beaucoup d'exemples avec beaucoup d'attentes de joueurs qui ont créé une légende aussi en tant qu'entraîneurs. Ça a été le cas de Zidane » a expliqué Maxime Chanot, dans l'After Foot de ce lundi soir.

« J'espère que ça va marcher, mais j'ai un feeling de la fausse bonne idée » « J'avais dit que Zidane avait surfé sur les succès d'Ancelotti, j'attends de voir Zidane sélectionneur ce que ça va donner » a poursuivi l'ancien international luxembourgeois, sur RMC. « J'espère que ça va marcher, mais j'ai un feeling de la fausse bonne idée (...) On attend depuis quatre ans que Deschamps parte. On attend maintenant Zidane non pas comme le sauveur parce que l'équipe de France même si elle n'a pas gagné, a été performante. Deschamps lui laisse un héritage sacrément lourd à porter ».