Zinédine Zidane arrive : Voilà ce qu’il faudra payer pour assister à ses débuts avec l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Zinédine Zidane devrait être intronisé comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi. Le Ballon d’Or 1998 succédera à Didier Deschamps et prendra part à son premier rassemblement entre le 25 septembre et le 5 octobre. Le prix des billets pour les débuts du technicien de 54 ans à la tête des Bleus au Stade de France a d’ailleurs été dévoilé par la FFF.

L’équipe de France va très bientôt démarrer un nouveau chapitre de son histoire. Après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane devrait prendre le relai chez les Bleus. Le Ballon d’Or 1998 sera intronisé, sauf retournement de situation, comme le nouveau sélectionneur tricolore ce mardi. Le technicien de 54 ans prendra d’ailleurs part à son premier rassemblement en septembre prochain, avec des rencontres face à la Turquie (le 25), l’Italie (le 2 octobre) et la Belgique à deux reprises (le 28 septembre et le 5 octobre). Le prix des billets pour ses débuts au Stade de France à la tête de la sélection française face à La Nazionale et aux Diables Rouges a d’ailleurs été dévoilé par la FFF.

La FFF a fixé le prix des places pour les débuts de Zinédine Zidane au Stade de France Les supporters de l’équipe de France devront en effet débourser entre 175€ (pour la catégorie OR) et 35€ (pour la catégorie 6) pour s’offrir une place en tribune pour les débuts de Zinédine Zidane comme le rapporte Le Parisien. Pour les licenciés de la FFF, le prix des billets commencera à 31,5€. Il démarrera à 20€ pour les membres du Club de supporters. Ces derniers auront d’ailleurs un accès anticipé à la billetterie dès le 29 juillet, alors qu’elle sera ouverte au grand public deux jours plus tard le 31 juillet.

Les attents sont grandes autour de Zinédine Zidane Les supporters des Bleus sont désormais fixés concernant le prix des places pour assister aux premiers pas de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France. Les attentes sont naturellement grandes autour de l’ancien du Real Madrid, qui a patiemment attendu pour prendre la succession de Didier Deschamps.