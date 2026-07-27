«De quoi veux-tu qu'il ait peur ?» : Laurent Blanc confirme l'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps vient de terminer son mandat à la tête de l'Equipe de France de football. Le sélectionneur va laisser sa place à Zinédine Zidane qui semble être l'homme de la situation pour prendre en main cette équipe. Après autant de succès obtenus ces dernières années, il ne sera pas facile de reprendre le travail de Didier Deschamps. Pour Laurent Blanc, qui a exercé cette fonction avant son ancien coéquipier, Zidane saura se montrer convaincant.

Dans quelques heures à peine, la Fédération française de football nommera Zinédine Zidane officiellement à la tête de l'Equipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid rêvait de ce poste et devrait finir par l'obtenir. Beaucoup d'observateurs s'interrogent à propos de cette équipe qui a connu beaucoup de réussite sous Deschamps. C'est un troisième champion du monde 1998 qui va défiler sur le banc des Bleus finalement et à la veille de la présentation officielle de Zidane, Laurent Blanc balaie toute inquiétude.

Zinédine Zidane pas impressionné ? Très discret depuis son départ du Real Madrid il y a cinq ans, Zinédine Zidane aurait beaucoup travaillé dans l'ombre pour arriver dans les meilleures conditions à ce poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Pour Laurent Blanc, il n'y aucune raison que les choses ne fonctionnent pas. « Il va endosser le costume avec grand plaisir. On a une génération exceptionnelle, il va vouloir la faire briller. J'ai entendu ici ou là : "ça va être dur, il va voir, les Bleus c'est particulier..." Mais, franchement, il va voir quoi Zidane ? De quoi veux-tu qu'il ait peur ? Il a gagné trois Ligue des champions comme coach, il a été champion du monde et tu penses que cette mission va le mettre en émoi ? Il sait parfaitement ce qui l'attend » assure-t-il d'après des propos recueillis par Nice-Matin.

« Il y a surtout avec un immense plaisir » Ancien coéquipier de Zinédine Zidane en Equipe de France, Laurent Blanc semble convaincu par l'arrivée efficace du Ballon d'Or 1998 à son nouveau poste. Légende du football français, sa popularité est énorme en France mais il faudra quand même répondre présent lors des différentes compétitions. Zidane sait à quoi s'attendre et semble très motivé. « Il sera le plus grand quand ça gagne et on lui rentrera dedans après les défaites. Il en a vu d'autres, a assuré Blanc. Je le connais un peu, il y va surtout avec un plaisir immense. Et j'espère pour le nôtre aussi » ajoute Laurent Blanc.