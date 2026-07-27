Zinédine Zidane va connaître des premières galères en équipe de France : Son «principal chantier» est annoncé sur RMC

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi, Zinédine Zidane devrait être présenté officiellement par la Fédération française de football comme le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid a pu observer attentivement les performances des Bleus lors de la dernière Coupe du monde et a peut-être noté des problèmes à résoudre dans certains secteurs du jeu. Si Didier Deschamps a pu profiter d'un choix que large pour le secteur offensif, la défense laisserait un peu à désirer...

Après le départ de Didier Deschamps, c'est Zinédine Zidane qui va découvrir le poste de sélectionneur de l'Equipe de France désormais. La légende du football français va être présentée officiellement cette semaine mais ne commencera ses fonctions qu'à partir du mois de septembre, où un premier rassemblement l'attend. A cette occasion, il pourrait commencer à réfléchir à comment former sa nouvelle équipe surtout dans le secteur défensif. La Coupe du monde a laissé des traces et a montré des faiblesses dans ce secteur.

« Le secteur défensif va être le principal chantier de Zinedine Zidane » En attaque, l'Equipe de France a de quoi faire pour affronter les prochains grands rendez-vous. Les Bleus ont montré toute l'étendue de leur talent en inscrivant 20 buts au total sur la compétition, soit le meilleur total avec l'Angleterre parmi les équipes engagées. Mais en défense, les Bleus ont parfois souffert et il faut aussi prendre en compte la blessure de William Saliba, absent six mois. « Le secteur défensif va être le principal chantier de Zinedine Zidane parce qu'il y a une défense à reconstruire. Il y a eu du bon, mais aussi du moins bon sur la phase éliminatoire et ça a été incarné par les latéraux. L'identité de celui qui va devoir accompagner Dayot Upamecano (avec la blessure de Saliba), ce n'est mine de rien pas évident. Lacroix c'est une solution qui est là par défaut parce que c'est celui qui est plus complémentaire plutôt qu'un choix de conviction » assure Elton Mokolo dans l'After Foot sur RMC.

Gros changement à venir pour Zidane ? Sous la houlette de Didier Deschamps, les mêmes joueurs étaient très souvent appelés en Equipe de France. Le sélectionneur de 57 ans a adopté très souvent la même politique et ce malgré les critiques à ce sujet. Pour Kevin Diaz présent également dans l'After Foot, Zinédine Zidane va devoir explorer d'autres pistes, déjà évoquées il y a quelques mois. « Là où on a été en difficulté en équipe de France, c'est le poste de latéral gauche. Et s'il fait un bon début de saison, je pense qu'il faut récompenser Matthieu Udol. C'est un joueur qui va pouvoir animer le couloir, mais aussi être très solide défensivement. Tu vas pas rappeler Theo Hernandez. Il va à un moment falloir tourner la page avec les deux frères Hernandez qui étaient les soldats de Deschamps » ajoute le consultant.