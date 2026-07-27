Zinédine Zidane «harcelé» : 15 ans plus tard, une vieille connaissance lâche ses vérités sur le futur sélectionneur de l’équipe de France

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Zinédine Zidane va enfin prendre les rênes de l’équipe de France dès ce mardi. Le Ballon d’Or 1998 devrait être officialisé comme nouveau sélectionneur des Bleus. Michel Macurdy, qui l’a côtoyé pendant sa formation pour devenir manager sportif en 2011, s’est d’ailleurs livré sur le futur coach tricolore.

Zinédine Zidane devrait enfin être nommé sélectionneur de l’équipe de France. Après des années d’attente, le Ballon d’Or 1998 devrait être annoncé ce mardi comme nouvel entraîneur des Bleus pour prendre la relève de Didier Deschamps. Le nom du coach de 54 ans est naturellement sur toutes les lèvres. Michel Macurdy, qui a passé sa formation pour devenir manager sportif avec lui en 2011, s’est d’ailleurs livré sur la relation qu’ils entretenaient.

«Il est obligé de mettre une barrière pour ne pas qu’on l’embête» « Ça reste Zidane, il y a forcément un peu de retenue, de timidité. Les deux premières sessions, on n’osait pas trop. La troisième, à partir de là, c’était devenu la même personne que tout le monde. Lui s’est mis à l’aise avec nous et inversement. On a connu Zidane la personne publique, le gars qu’on voit dans les médias. Et ensuite, on a eu la chance de rencontrer Zidane le collègue de cours. Ce n’est vraiment pas le même. En France, il est tellement "harcelé" qu’il est obligé de mettre une barrière pour ne pas qu’on l’embête. Ce qui est normal. Là, on s’est rendu compte que c’était un mec comme nous, qui aimait se marrer. Il a de la timidité, oui, mais c’est un mec très réfléchi, capable d’être monsieur tout le monde quand il sent que personne ne le juge. On a passé plusieurs bons moments tous ensemble, comme si de rien était » a confié l’ancien joueur de rugby passé par le RC Toulon, Bègles-Bordeaux (avant sa fusion pour devenir l’UBB) et Montpellier à Midi Libre.

Zinédine Zidane n'était pas passé inaperçu pendant les obsèques de Rolland Courbis Il faut dire que la notoriété de Zinédine Zidane est telle qu’il ne passe pas inaperçu. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France avait notamment attiré l’attention dans les rues de Paris lorsqu’il était venu assister aux obsèques de Rolland Courbis en janvier dernier. Le futur sélectionneur des Bleus essaye donc de mettre une distance afin de se protéger à en croire les dires de Michel Macurdy, mais il est également capable de se rapprocher de certains lorsqu’il se sent en confiance en privé.