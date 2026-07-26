Zinédine Zidane arrive : Voilà où l’équipe de France va devoir s’inspirer de l’Argentine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, Zinédine Zidane va être officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. « Zizou » est attendu au tournant, et aura comme mission d’apporter encore plus d’esprit collectif dans une équipe individuellement très forte. Pour Bixente Lizarazu, les Bleus pourront notamment s’inspirer de la capacité de l’Argentine à se sacrifier les uns pour les autres.

L’ère de Didier Deschamps est désormais révolue. Arrivé sur le banc de l’équipe de France en 2012, le sélectionneur de 57 ans a effectué son dernier tour de piste à l’occasion de la Coupe du Monde 2026. Les Bleus ayant été éliminés en demi-finales, largement surpassés par une équipe d’Espagne bien plus collective, le bilan de Deschamps se termine sur une fausse note. Alors que Zinédine Zidane va être introduit ce mardi en tant que nouveau sélectionneur, le Ballon d’Or 1998 devra réussir à davantage mettre en place un collectif fort, capable de briller dans les grands rendez-vous.

L’équipe de France doit-elle s’inspirer de l’Espagne et de l’Argentine ? Au cours des dernières années, l’Espagne et l’Argentine se sont clairement imposées comme les deux meilleures nations du monde. Vainqueurs de la Coupe du Monde 2022, les Argentins, parfois critiqués, ont toutefois affiché une force collective exceptionnelle, couplée à une capacité à se sacrifier les uns pour les autres. Dans les colonnes de l’Equipe, Bixente Lizarazu a été interrogé sur ce que l’équipe de France pouvait prendre à « l’Albiceleste » afin de continuer sa progression. Selon l’ancien coéquipier de Zinédine Zidane, les Bleus doivent s’inspirer de cette combativité.

« Il n'y a pas mieux en termes de combativité, de solidarité » « Les Argentins, il n'y a pas mieux en termes de combativité, de solidarité et de capacité à revenir à chaque fois de l'enfer. Ils ont le coeur et la tête, un esprit d'équipe incroyable, une mentalité de guerriers, toutes les valeurs nécessaires au plus haut niveau. Les Argentins, même quand ils ne jouaient pas très bien, quand ils ont été menés, ont toujours trouvé des ressources pour revenir. Contre l'Angleterre (2-1, en demi-finales), après le but anglais, ils ont pris des risques énormes. L'Argentine, c'est tout cela plus un génie du foot, Lionel Messi. Il a 39 ans, il a une influence encore folle dans le jeu et il est décisif à tous les matches. Tu as le roi Messi et ses soldats unis derrière, prêts à se couper une jambe pour lui, à prendre un coup de hache pour qu'il ne le prenne pas. Ils peuvent tacler avec la tête s'il le faut. Ce sens du sacrifice des joueurs argentins avec Messi est magnifique », a ainsi confié Bixente Lizarazu auprès du quotidien sportif.