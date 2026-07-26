Départ de Didier Deschamps : Zinedine Zidane déjà critiqué en équipe de France ? «Ça fait cinq ans qu’il n’a plus entraîné…»

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a tiré sa révérence lors de la Coupe du monde 2026. Il va désormais laisser sa place à Zinedine Zidane, qui sera officiellement présenté lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 28 juillet. Mais l'ancien du Real Madrid a déjà la pression, puisqu'il sera attendu au tournant.
On l'attendait depuis 2022. Véritable idole de toute une génération, Zinedine Zidane va enfin prendre les rênes de l'équipe de France. Mais l'héritage de Didier Deschamps sera lourd, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2018 et une finale quatre ans après. Ce qu'il a pu réaliser au Real Madrid reste évidemment dans toutes les têtes, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre...
La longue attente de Zidane
Car Zidane sur un banc, cela fait longtemps qu'on n'a plus vu ça. Le technicien français a en effet quitté le Real Madrid en 2021 et depuis, il n'a plus eu d'équipe sous ses ordres. Les occasions n'ont pas manqué avec la Juventus, le PSG ou encore le Bayern Munich, mais il a décidé d'attendre l'équipe de France. Une attente allongée par la prolongation de contrat de Didier Deschamps en 2022, qui a semblé être à l'époque un véritable coup d'arrêt pour l'ancien numéro 10.
« Je ne sais pas dans l'histoire de quelle sélection le nouveau sélectionneur est arrivé plus de 1800 jours après son dernier match »
Dans l'enthousiasme autour de l'annonce imminente de la FFF, certains ont justement tiré la sonnette d'alarme au sujet de Zinedine Zidane. « C'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas dans l'histoire de quelle sélection le nouveau sélectionneur est arrivé plus de 1800 jours après son dernier match. Ça fait cinq ans que Zinedine Zidane n'a pas entrainé. C'est une légende et on a décidé que c'était Zidane » a déclaré Simon Dutin, dans l'émission Les Grandes Gueules du sport.
« Mais est-ce que ça va mieux jouer qu'un Deschamps ? »
« Ça fait huit ans que son nom est sur le tapis, parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça ne suffisait pas d'aller en finale ou demi-finale des grands tournois, que Didier Deschamps n'a gagné qu'une Coupe du monde en quatorze ans... Je suis dans le train Zidane, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous dire » a poursuivi le journaliste de RMC. « Il y a un potpourri quand on parle de Zidane : il y a l'aura et on a envie de voir notre demi-dieu s'asseoir sur le banc, mais est-ce que ça va mieux jouer qu'un Deschamps ? On a tendance à confondre le joueur immense et l'enchanteur avec un entraineur qui va quand même devoir avoir des résultats ».