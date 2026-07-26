Mbappé, Deschamps, Cherki : Zinédine Zidane «va être emmerdé» dès la semaine prochaine, c’est annoncé sur RMC !

Axel Cornic

Sans poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est sur le point de retrouver une équipe. Et quelle équipe, puisque le technicien de 54 ans va devenir le nouveau sélectionneur des Bleus, succédant ainsi à Didier Deschamps. La Fédération française de football a déjà prévu une conférence de presse ce mardi 28 juillet, afin de le présenter à la presse et au public.

Didier Deschamps, ce sera bientôt le passé. Une nouvelle ère va s'ouvrir pour l'équipe de France après quatorze années, avec la nomination d'un nouveau sélectionneur. Après avoir raté le coche en 2022, Zinedine Zidane semble enfin être prêt pour le grand saut et tout le monde n'attend plus que l'officialisation de sa nomination.

« Moi, je préconisais à Zidane de ne pas s’exprimer aussi rapidement » On connait déjà la date, puisque la FFF a annoncé l'organisation d'une conférence de presse ce mardi 28 juillet, pour présenter Zinedine Zidane. Mais pour certains, cette présentation arrive peut-être un peu trop vite. « Moi, je préconisais à Zidane de ne pas s’exprimer aussi rapidement. Je disais que c’était trop frais, que la conférence de presse allait être centrée sur l’échec de l’équipe de France et qu’on n’allait pas se nourrir de sa vision football dans la globalité. Je voyais plus une intronisation avec un communiqué sur les réseaux sociaux et derrière une vraie conférence de presse dans un mois, à la rentrée, un truc où l’eau aurait coulé sous les ponts » a expliqué Walid Acherchour, dans l'After Foot de ce samedi soir.

« Les questions sur Cherki, sur Mbappé, sur l’attaque à quatre, sur Deschamps, sur le bilan… » « Si c’est pour avoir un Zidane, déjà sur la défensive, qui va essayer de balayer d’un revers de main toutes les questions sur la transmission avec Deschamps, moi ça ne va pas me plaire » a poursuivi Acherchour sur RMC, persuadé que Zidane va déjà être assailli par les questions sur quelques dossiers chauds, comme sur le capitaine Kylian Mbappé. « Il va être emmerdé pendant toute la conférence de presse. Les questions sur Cherki, sur Mbappé, sur l’attaque à quatre, sur Deschamps, sur le bilan… ».