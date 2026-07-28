OM - Les négociations s’accélèrent pour boucler un nouveau départ : Pablo Longoria va relancer un transfert de son ancien club ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà intéressé l’année dernière, Facundo Medina serait toujours dans le viseur du Bayer Leverkusen, qui aurait entamé des discussions avec l’OM dans l’optique d’un transfert de l’international argentin. Un dossier qui pourrait en revanche être relancé par Pablo Longoria, l’ancien président de Marseille désormais directeur sportif de River Plate, club formateur du joueur.

Comme il l’a de nouveau rappelé ce mardi à l’occasion d’un point presse organisé à la Commanderie, Bruno Genesio est « arrivé en connaissant parfaitement la situation » de l’OM. Après Mason Greenwood (24 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) et Hamed Junior Traoré (26 ans), le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille sait que d’autres seront amenés à partir dans les prochaines semaines, ce qui pourrait notamment être le cas de Facundo Medina.

Le Bayer Leverkusen sur la piste de Medina D’après les informations du Phocéen, le Bayer Leverkusen serait entré en contact avec l’OM dans l’optique d’un transfert de l’international argentin (14 sélections). Déjà intéressé l’été dernier et après avoir essuyé le refus de son compatriote et coéquipier Leonardo Balerdi (27 ans), le club allemand ciblerait de nouveau Facundo Medina, sous contrat jusqu’en juin 2030 et recruté il y a seulement un an en provenance du RC Lens. Une opération estimée à 20M€, montant attendu par la direction olympienne pour accepter de s’en séparer.

Les négociations s’intensifient avec l’OM, mais le River Plate de Longoria est là Un intérêt confirmé par Foot Mercato, précisant que le Bayer Leverkusen aurait d’autres noms sur sa short-list, bien que Facundo Medina y occuperait une bonne place. En ce sens, de nouvelles discussions auraient été prévues avec l’OM ce mardi, à moins qu’un autre club ne s’immisce dans ce dossier. FM ajoute que River Plate suivrait également le défenseur âgé de 27 ans depuis quelques semaines. Un club dont le directeur sportif n’est autre que Pablo Longoria, ancien président de l’Olympique de Marseille, parti au mois de mars dernier, et qui apprécie toujours autant le joueur.