Le Bayern Munich scelle définitivement l'avenir de Michael Olise : «On n'a rien reçu du Real Madrid»

Axel Cornic

Brillant lors de la dernière Coupe du monde 2026, Michael Olise agite le mercato estival, avec tous les clubs de la planète qui aimeraient l'avoir. L'international français préférerait plutôt rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid, mais son club du Bayern Munich n'a aucune intention de laisser filer et l'a une nouvelle fois fait savoir.

En l'espace d'un an, Michael Olise est devenu l'un des joueurs les plus suivis de la planète. Ses prestations à la Coupe du monde 2026 n'ont fait que faire gonfler sa cote et désormais, il semble faire partie de ces joueurs que tous les clubs s'arrachent. Et pas n'importe lequel, puisque l'international tricolore serait notamment dans le viseur du Real Madrid, où il pourrait retrouver plusieurs de ses coéquipiers de l'équipe de France.

Déjà la fin du feuilleton Michael Olise ? L'intérêt serait réciproque, puisque plusieurs sources ont assuré ces derniers jours que Olise aurait exprimé le souhait de rejoindre le club madrilène. Il en aurait même parlé avec Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni, qui évoluent chez les Merengue et qu'il côtoie régulièrement en sélection. Le problème, c'est qu'il a un contrat avec le Bayern Munich et pour le moment, son club ne semble avoir aucune intention de le laisser filer.

Le Bayern Munich fait mur Le club bavarois a pris la parole à plusieurs reprises pour clarifier la situation autour de Michael Olise, avec une position assez claire. « Je suis tout à fait serein face à cette situation. Olise est sous contrat avec le club munichois et le Bayern ne souhaite pas le vendre » a notamment déclaré Lothar Matthäus, calmant les ardeurs du Real Madrid. Le message semble être passé, puisque les Madrilènes auraient décidé de se rabattre sur un certain Yan Diomandé, le soufflant au nez et à la barbe du PSG.