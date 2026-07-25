PSG, Real Madrid... : C’est la fin du feuilleton Michael Olise, le Bayern Munich annonce la décision finale pour son équipe la saison prochaine

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Membre important de l’équipe de France cet été à la Coupe du Monde, Michael Olise a été l’une des grandes attractions de ce mercato estival. La star du Bayern Munich a parfois été liée au PSG, mais surtout au Real Madrid. Alors que le doute était encore permis, le directeur sportif du club bavarois Christoph Freund a mis fin à ce feuilleton en annonçant que le milieu offensif de 24 ans rester en Bavière la saison prochaine.

Le mercato estival bat son plein. Cet été, l’un des joueurs ayant le plus agité le marché des transferts se nomme Michael Olise. Après deux saisons pleines du côté du Bayern Munich, l’international Français est arrivé sur cette Coupe du Monde 2026 avec un nouveau rôle. Meilleur passeur de la compétition, le joueur de 24 ans a suscité beaucoup d’intérêt. Si le PSG a parfois pu être cité comme potentielle destination, Michael Olise s’est surtout retrouvé lié au Real Madrid. Dans un contexte particulier d’élections présidentielles finalement remportées par Florentino Perez, le club madrilène a clairement tenté sa chance dans ce gros dossier.

Le Real Madrid a tenté sa chance avec Michael Olise Il y a encore quelques semaines, plusieurs sources indiquaient que le Real Madrid était disposé à formuler une offre XXL afin d’attirer le Français cet été. Et surtout, Michael Olise de son côté, n’est pas resté insensible à cet intérêt madrilène. Selon Foot Mercato, le phénomène de 24 ans souhaitait rejoindre le Real Madrid cet été, et a été convaincu en pleine Coupe du Monde ! Cependant, du côté du Bayern Munich, on n’a jamais réellement souhaité se séparer du numéro 17, auteur d’une saison exceptionnelle en 2025-2026. Ce samedi, le directeur sportif du club bavarois Christoph Freund a d’ailleurs mis fin au suspense, confirmant que Michael Olise serait bel et bien au Bayern la saison prochaine.

« Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l’année dernière déjà » « Ce n’est absolument pas un sujet pour nous. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Michael après ses vacances. Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l’année dernière déjà », a ainsi confié le dirigeant bavarois en zone mixte. « Je suis tout à fait serein face à cette situation. Olise est sous contrat avec le club munichois et le Bayern ne souhaite pas le vendre. Le club vise le succès et a déjà réalisé deux très bons transferts. Je suis convaincu que les plans de l'équipe pour façonner l'effectif ne sont pas encore terminés », déclarait de son côté la légende du club Lothar Matthäus il y a quelques jours.