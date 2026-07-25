Yan Diomandé s'éloigne de Paris : Comment Michael Olise a chamboulé le mercato du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le Real Madrid promettait une bataille au PSG pour le transfert de Yan Diomandé ? Ce n'est déjà plus de l'ordre de la supposition au vu des récents développements observés dans ce feuilleton haletant. Les dirigeants madrilènes auraient formulé une première offre de transfert refusée, mais qui en engendrera une deuxième selon le journaliste Fabrizio Romano. Et Michael Olise aurait un lien direct sur cette offensive merengue. Explications.

A ce stade du mercato, seul Alessandro Longoni, gardien de but italien de 18 ans, s'est officiellement engagé avec le PSG. La deuxième recrue estivale du double champion d'Europe ne devrait être autre que Lucas Digne qui aurait déjà passé sa visite médicale en début de semaine avant de devenir un joueur du Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. L'expérimenté latéral gauche français qui a terminé la Coupe du monde 2026 dans la peau d'un titulaire occupera le rôle de doublure de Nuno Mendes chez les Rouge et Bleu. Et après ?

Digne et Akliouche attendus à Paris, le transfert de Yan Diomandé en péril à cause du Real Madrid ? Maghnes Akliouche se serait lui aussi contractuellement mis d'accord avec le PSG pour les cinq prochaines années sur le plan contractuel. Le milieu offensif de 24 ans doit cependant prendre son mal en patience. La faute à l'absence d'un terrain d'entente trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de l'AS Monaco concernant l'indemnité du transfert. En parallèle, le comité directeur du Paris Saint-Germain prépare depuis quelque temps le transfert de Yan Diomandé. L'ailier du RB Leipzig qui s'est mis en valeur avec la Côte d'Ivoire pendant le Mondial américain n'est arrivé en Allemagne que l'été dernier, compliquant son transfert. Leipzig se montre toujours aussi réticent à l'idée de vendre sa jeune pépite de 19 ans. Néanmoins, le feuilleton Diomandé semble avoir été relancé par le Real Madrid.

Le Real Madrid compte finalement faire tapis sur Yan Diomandé Jusqu'ici, le PSG menait la danse dans la course à la signature de Yan Diomandé. Et ce, pour une raison assez simpliste : le joueur privilégiait un transfert à Paris plutôt qu'à Liverpool ou chez un autre club anglais. Malgré les renseignements pris, les Anglais sauraient que Diomandé n'est pas partant, étant simplement ouvert à un transfert au PSG... Mais ça, c'était de l'histoire ancienne. Approché par le Real Madrid, l'Ivoirien serait désormais également ouvert à l'idée de signer à la Casa Blanca selon Fabrizio Romano. Une première offre de transfert de 90M€ + 10M€ de bonus soumise par le Real Madrid a été rejetée. Pas de quoi refroidir les ardeurs des dirigeants merengue bien décidés à parvenir à leurs fins dans ce feuilleton Yan Diomandé palpitant. La cause ? Une demande spécifique de José Mourinho à ses supérieurs hiérarchiques. The Special One veut plus de vitesse, de percussion sur les ailes avec un joueur capable de provoquer les défenses adverses en un contre un : le portrait robot de Yan Diomandé somme toute.