Yan Diomandé va changer d'avis après avoir dit oui PSG : L'offre de 100M€ qui relance l'un des feuilletons du mercato

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien décidé à être plus actif sur le mercato estival cette année, le PSG a plusieurs pistes en tête pour son recrutement. Parmi elles, le nom de Yan Diomandé résonne dans la capitale depuis des semaines. Le jeune Ivoirien a impressionné pour sa première saison complète professionnelle avec le RB Leipzig et le club allemand n'a pas envie de le laisser partir si facilement. Une énorme offre de 100M€ pourrait tout faire basculer puisque le Real Madrid entre dans la boucle...

Formé aux Etats-Unis, Yan Diomandé a fini par passer professionnel à Leganés où il a disputé 10 matches avant de signer au RB Leipzig. En une saison, le jeune attaquant de 19 ans a inscrit 13 buts en 36 matches avec le club allemand et il était bien sûr de la partie avec la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026. Alors qu'un transfert vers le PSG se rapprochait ces derniers jours, il pourrait finir par prendre la direction du Real Madrid, qui vient de faire une offre.

Le Real Madrid relance complètement le mercato Yan Diomandé a réalisé une grande saison à Leipzig et peut espérer rejoindre un grand club cet été pour poursuivre sa progression. L'Ivoirien était plutôt d'accord pour un transfert vers le PSG mais les discussions entre les deux clubs n'ont pas permis d'établir un accord sur le prix. Le club attend une grosse offre dépassant certainement les 100M€ et l'attente commence à se faire longue. D'autant plus que le Real Madrid entre dans la boucle désormais selon The Athletic puisque le club espagnol est entré en contact avec le RB Leipzig directement après avoir déjà discuté avec l'entourage du joueur l'an dernier. Le joueur avait choisi le PSG mais cela pourrait tout relancer.

Le Real Madrid passe à l'action pour Yan Diomandé De son côté, BILD assure que le Real Madrid a envoyé une première offre au RB Leipzig pour recruter Yan Diomandé, alors que les discussions entre les deux clubs ont évolué ces derniers jours. Fabrizio Romano ajoute que l'offre du club espagnol est de 90M€ avec 10M€, ce qui porte le total à 100M€. Le spécialiste du marché des transferts révèle que le RB Leipzig a déjà rejeté cette offre car les dirigeants attendent plus pour laisser partir la pépite ivoirienne.