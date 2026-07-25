Acheté 20M€, Gabriel Moscardo quitte (encore) le PSG : Luis Enrique et Luis Campos gardent confiance et ont un plan pour lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la différence de Lucas Beraldo, qui a su gagner sa place dans l’effectif de Luis Enrique, Gabriel Moscardo, arrivé en même temps que le défenseur brésilien en provenance du Corinthians pour 20 millions d’euros, n’a toujours pas eu l’occasion de s’illustrer dans la capitale. S’il enchaîne les prêts, le milieu de 20 ans garde la confiance du PSG.

En janvier 2024, le Paris Saint-Germain mettait la main sur deux nouveaux joueurs venus tout droit du Brésil : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Si le premier a eu l’occasion de grappiller du temps de jeu au fil des mois dans la capitale, s’imposant comme un joueur de rotation dans les deux parcours victorieux du club en Ligue des champions, le second a en revanche enchaîné les prêts. D’abord au Corinthians dans la foulée de son transfert, son club formateur, puis à Reims et Braga. Cette saison, c’est du côté de l'Espanyol Barcelone que l’on retrouvera le milieu de 20 ans.

« Luis Enrique et Luis Campos savent que si je joue davantage, je montrerai que je suis capable de jouer au PSG » « Mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol, confiait Gabriel Moscardo après l’officialisation de son prêt, rapporté par le quotidien Mundo Deportivo. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais au Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant, je n’y pense pas beaucoup. Je ne pense qu’à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters. Je discute avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me donne confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils espèrent que j’aurai du temps de jeu, que je serai un acteur clé, que je jouerai. Ils savent que si je joue davantage, je montrerai que je suis capable de jouer au PSG. »

« J’ai toujours bénéficié du soutien du PSG » Si les prêts s’enchaînent pour lui, Gabriel Moscardo a indiqué auprès d’ESPN que cette série d’expériences à l’étranger n’était pas le fruit du hasard. « Lors de ma première saison en prêt en France, comme tout s’est passé très vite – transfert, prêt, un pays que je ne connaissais pas… –, ça a été une année compliquée pour moi. Mais j’ai toujours bénéficié du soutien du PSG, qui m’a fait confiance. Je savais que je venais d’arriver en Europe et que ce n’était pas le moment de repartir. La direction m’a fait confiance et m’a proposé un projet intéressant. J’enrichissais mon expérience. L’idée de retourner au Brésil est prématurée pour moi, elle ne m’a même pas traversé l’esprit. Je me sens prêt et j’ai encore de l’énergie à dépenser en Europe, toujours avec la confiance du PSG », a-t-il confié auprès d’ESPN, dans des propos relayés par Foot Mercato.