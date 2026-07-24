«Le Real Madrid a compris» : Pas de suspense pour le transfert de Michael Olise ? Un journaliste étranger annonce déjà la fin du feuilleton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour se relancer, le Real Madrid voudrait attirer Michael Olise, qui sort d’une saison éblouissante avec le Bayern Munich. L’international français serait prêt à retrouver Kylian Mbappé dans la capitale espagnole et évoluer sous les ordres de José Mourinho, mais son club a d’autres plans pour lui…

Après deux années blanches, le Real Madrid compte sur le mercato estival pour se relancer. Nommé à la tête du club, José Mourinho a déjà vu arriver Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, une liste qui pourrait s’allonger avant la fin de l’été. Le nom de Rodri (Manchester City) revient avec insistance après cette Coupe du monde remportée par l’Espagne, et il en est de même pour Michael Olise (Bayern Munich).

Olise veut aller au Real Madrid, mais… L’attaquant de l’équipe de France, meilleur passeur du dernier Mondial, est l’un des rêves de Florentino Pérez, qui voit en lui un nouveau Galactique idéal pour son Real Madrid. Une arrivée vue d’un très bon œil par Kylian Mbappé, qui aurait profité du mois passé ensemble aux États-Unis pour inciter son coéquipier à le rejoindre chez les Merengue d’après Bild. Un forcing qui aurait fait son effet, puisque Michael Olise désire aujourd’hui évoluer du côté du Santiago Bernabéu. « Michael Olise a confié à ses coéquipiers de l'équipe de France qu'il aimerait rejoindre le Real Madrid un jour, mais il est peu probable qu'il force son départ du Bayern Munich cet été », a confirmé le journaliste Christian Falk.

Le Bayern a déjà été clair Et pour cause, les Bavarois ont fait savoir par la voix de leur président dès la fin de la saison que l’international tricolore n’était pas à vendre. « Michael Olise est un joueur du Bayern et possède un contrat à long terme, avait rappelé Herbert Hainer. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, il peut s’épargner la peine. »