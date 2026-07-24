«Le Real Madrid a compris» : Pas de suspense pour le transfert de Michael Olise ? Un journaliste étranger annonce déjà la fin du feuilleton

Pour se relancer, le Real Madrid voudrait attirer Michael Olise, qui sort d’une saison éblouissante avec le Bayern Munich. L’international français serait prêt à retrouver Kylian Mbappé dans la capitale espagnole et évoluer sous les ordres de José Mourinho, mais son club a d’autres plans pour lui…
Après deux années blanches, le Real Madrid compte sur le mercato estival pour se relancer. Nommé à la tête du club, José Mourinho a déjà vu arriver Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, une liste qui pourrait s’allonger avant la fin de l’été. Le nom de Rodri (Manchester City) revient avec insistance après cette Coupe du monde remportée par l’Espagne, et il en est de même pour Michael Olise (Bayern Munich).
Olise veut aller au Real Madrid, mais…
L’attaquant de l’équipe de France, meilleur passeur du dernier Mondial, est l’un des rêves de Florentino Pérez, qui voit en lui un nouveau Galactique idéal pour son Real Madrid. Une arrivée vue d’un très bon œil par Kylian Mbappé, qui aurait profité du mois passé ensemble aux États-Unis pour inciter son coéquipier à le rejoindre chez les Merengue d’après Bild. Un forcing qui aurait fait son effet, puisque Michael Olise désire aujourd’hui évoluer du côté du Santiago Bernabéu. « Michael Olise a confié à ses coéquipiers de l'équipe de France qu'il aimerait rejoindre le Real Madrid un jour, mais il est peu probable qu'il force son départ du Bayern Munich cet été », a confirmé le journaliste Christian Falk.
Le Bayern a déjà été clair
Et pour cause, les Bavarois ont fait savoir par la voix de leur président dès la fin de la saison que l’international tricolore n’était pas à vendre. « Michael Olise est un joueur du Bayern et possède un contrat à long terme, avait rappelé Herbert Hainer. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, il peut s’épargner la peine. »
Transfert programmé en 2027 ?
« Olise sait aussi que le Bayern a un contrat avec lui jusqu’en 2029, et le club a clairement fait savoir qu’il n’était pas à vendre cet été. Au moment où j’écris ces lignes, aucune discussion n’a eu lieu entre le FC Bayern et son ailier droit à ce sujet. Ni le Français ni son agent n’ont frappé à la porte, mais comme nous le savons déjà, des discussions ont eu lieu entre les deux présidents de club, Herbert Hainer et Florentino Pérez. À l’issue de ces discussions, je pense que le Real Madrid a compris qu’il n’y avait aucune possibilité de recruter Michael Olise lors du mercato actuel, a précisé le journaliste de Bild. Je ne suis pas sûr que ce soit le dernier mot sur la question. La situation pourrait encore s’animer à la toute fin du mercato estival. Le Real Madrid aime bien conclure des transferts de dernière minute, tandis que le Bayern a tendance à régler ses affaires tôt. Mais cela pourrait aussi être le signe que cela ne se fera tout simplement pas, car le FC Bayern ne serait de toute façon pas en mesure de recruter un remplaçant pour Olise. »
Pour Christian Falk, l’enjeu n’est pas de savoir si Michael Olise va quitter le Bayern Munich, mais s’il va accepter de signer un nouveau bail ou non : « Je pense que la grande question qui se pose désormais pour le Bayern Munich et Michael Olise est de savoir si le Français va signer un nouveau contrat en Bavière. Mais si le Bayern décide que le Français doit être vendu l'été prochain, disons pour environ 200 à 250 millions d'euros (aucune offre n'est encore sur la table), alors il y aura matière à discussion. »