Le transfert de Ferran Torres tarde à se concrétiser : L'IA propose cinq noms au PSG pour oublier le héros de la finale de la Coupe du monde 2026

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Ferran Torres continue d'animer le mercato et a pris une ampleur toute particulièrement depuis qu'il est devenu le héros de l'Espagne en inscrivant le but qui a offert le titre de champion du monde à la Roja face à l'Argentine. Son transfert vers le PSG tarde ainsi à se concrétiser ce qui pourrait pousser les Parisiens à se tourner vers d'autres dossiers. C'est ainsi que l'IA donne un coup de pouce à la direction parisienne en glissant le nom de cinq attaquants.

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG cherche notamment à remplacer Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, à l'image de celle menant à Ferran Torres, dont le contrat s'achève dans un an au FC Barcelone. Cependant, rien n'est encore réglé dans ce dossier alors que le temps presse désormais avant la reprise des compétitions.

Le feuilleton Ferran Torres s'éternise En effet, Luis Enrique adore le profil de Ferran Torres, et sa situation contractuelle en fait même une option séduisante à tout point de vue. Mais l'attaquant du Barça est entré dans une autre dimension avec son but salvateur en finale de la Coupe du monde 2026 qui a offert le sacre à la Roja. Ferran Torres est donc devenu le héros de toute l'Espagne, ce qui a ravivé l'intérêt du FC Barcelone pour sa prolongation. Les discussions semblaient alors au point mort, mais tout a été relancé ces dernières heures. Sans oublier l'intérêt d'autres clubs en Espagne et en Premier League. Ainsi, ce transfert est loin d'être acté pour le PSG qui pourrait se retrouver contraint d'activer d'autres pistes sur le mercato. Et Le 10 Sport a demandé à l'IA quels joueurs pourraient faire office de plan B à Ferran Torres.

L'IA propose 5 joueurs en cas d'échec du transfert D'emblée, l'IA estime les chances de signatures de Ferran Torres au PSG à « environ 40 à 50% ». Un prudence justifiée par le fait que ce transfert « apparaît crédible, mais loin d'être acquis ». Ainsi, une liste de 5 noms est proposée pour compenser un éventuel échec basé sur l'idée que « le PSG devrait privilégier un joueur qui correspond à l'identité de Luis Enrique : polyvalent, capable de presser, d'évoluer sur plusieurs postes et de participer au jeu collectif, plutôt qu'un pur finisseur ». Dans cette optique, pour l'IA « la priorité absolue » se nomme Nico Williams qui « apporterait une vraie différence sur les ailes » grâce à ses qualités de « percussion, vitesse, un contre un exceptionnel ». Le deuxième nom cité par l'IA relève en revanche du fantasme puisqu'il s'agit de Michael Olise présenté comme un « excellent créateur, très fort entre les lignes » et qui présente la possibilité de pourvoir « jouer à droite comme dans l'axe ». Mais bien évidemment, ce dossier est nuancé puisque « son recrutement semble aujourd'hui très compliqué, plusieurs grands clubs ne le considèrent pas comme disponible cet été ».

Un retour de Xavi Simons est poposé par l'IA Vient ensuite un nom bien connu au PSG puisqu'il s'agit de Xavi Simons. L'IA souligne d'ailleurs que sa connaissance du contexte parisien est un atout tout comme sa polyvalence puisqu'il « peut jouer ailier, numéro 10 ou relayeur ». Reste à savoir si Roberto De Zerbi compte sur lui à Tottenham. Le quatrième nom cité par l'IA est celui de Rodrygo. Gravement blessé en début d'année, l'ailier brésilien a raté la Coupe du monde et son recrutement serait donc un risque, même si sa blessure représente aussi une opportunité d'obtenir une indemnité de transfert moins importante. D'autant plus que le joueur du Real Madrid, qui souffre face à une énorme concurrence dans son secteur de jeu est « capable de faire gagner des grands matchs » et présente l'avantage d'être « polyvalent sur tout le front de l'attaque ». « Mais son coût serait très élevé », conclut l'IA qui enchaîne avec un dernier nom à savoir celui de Folarin Balogun, qui a été cité parmi les pistes du PSG par Foot Mercato. Néanmoins, l'international américain est beaucoup moins polyvalent que les autres joueurs cités. C'est ainsi que ce profil est suggéré par l'IA seulement si « le PSG cherche davantage un avant-centre qu'un ailier ».