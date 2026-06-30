Transfert surprise au PSG : Un attaquant de Ligue 1 va remplacer Gonçalo Ramos ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG vient d'officialiser son premier transfert de l'été avec la vente de Gonçalo Ramos qui s'est engagé avec l'AC Milan. Une situation qui pousse le club parisien à se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Dans cette optique, le PSG songerait à Falorin Balogun.

Comme attendu, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan. Par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé ce transfert. « Après trois saisons passées au Paris Saint-Germain et pas moins de 12 trophées remportés dont deux Ligue des champions consécutives, Gonçalo Ramos s’engage avec l’AC Milan, dans le cadre d’un transfert définitif », écrit le club de la capitale. Le buteur portugais s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2031 et laisse un vide que le PSG va tenter de combler par un transfert.

Le PSG pense à Balogun ? Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait activé une piste assez inattendue. En effet, le média révèle que les Parisiens s'intéressent à Folarin Balogun. Meilleur buteur de l'AS Monaco la saison dernière avec 19 réalisations en 43 apparitions, l'international américain confirme lors de la Coupe du monde qu'il dispute à domicile avec les USA. Luis Campos et ses équipes apprécieraient particulièrement le profil du buteur de 24 ans qui présente l'avantage de posséder une belle expérience de la Ligue 1 grâce à ses passages à Reims et donc à l'AS Monaco.