Transfert à 98M€ : Le PSG doublé par un cador de Premier League ?

Pierrick Levallet

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu un mercato mouvementé cet été. Le club de la capitale veut régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi activé plusieurs pistes, dont celle menant à Mateus Fernandes. Seulement, un cador de Premier League serait pour le moment en pole position pour le transfert du milieu offensif de 21 ans.

Vainqueur de sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu de se montrer actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine et a ainsi activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Mateus Fernandes a notamment été évoqué ces dernières semaines. L’international portugais, qui n’a pas été convoqué pour disputer la Coupe du monde 2026, devrait quitter West Ham. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas dans une position idéale pour le milieu offensif de 21 ans.

Manchester United en pole position pour Mateus Fernandes ? D’après les informations de TEAMtalk, Manchester United serait en effet en pole position pour Mateus Fernandes pour le moment. Le joueur de West Ham aurait une préférence claire pour les Red Devils pour son transfert, malgré l’intérêt de Tottenham et d’autres clubs sur le mercato. Le PSG serait ainsi en train de se faire doubler par le mastodonte de Premier League sur ce dossier.