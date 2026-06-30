Mercato - PSG : Un transfert à 30M€ relancé par la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato animé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club de la capitale s’apprête notamment à se séparer de Kang-In Lee. Le joueur de 25 ans prendrait la direction de l’Atlético de Madrid. Et le dossier pourrait bien s’accélérer après l’élimination de la Corée du Sud dans cette Coupe du monde 2026.

Le mercato du PSG est en train de s’enflammer. Le club de la capitale s’active sur les dossiers de Yan Diomandé ou encore de Maghnes Akliouche. Mais dans le même temps, plusieurs joueurs se rapprochent d’un départ. C’est notamment le cas de Kang-In Lee, qui estime être prêt pour se lancer un nouveau défi loin des Rouge-et-Bleu. Le milieu offensif de 25 ans espère retrouver un temps de jeu plus régulier et semble ainsi prendre la direction de l’Atlético de Madrid.

La Coupe du monde 2026 va accélérer le dossier Kang-In Lee Comme le rapporte Mundo Deportivo, les Colchoneros se montreraient d’ailleurs optimistes sur le dossier de l’international sud-coréen. Un accord serait déjà établi avec Kang-In Lee concernant les conditions personnelles du contrat et les discussions avec le PSG avanceraient dans un bon climat. Si tout se passe bien, le transfert devrait se conclure autour de la somme de 30M€. L’élimination de la Corée du Sud dans cette Coupe du monde 2026 pourrait même relancer le dossier, puisque Kang-In Lee sera libéré de ses obligations internationales et pourrait ainsi lancer les démarches pour son transfert.