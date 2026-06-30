Transfert de Michael Olise : La nouvelle annonce du Bayern qui climatise le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après avoir réalisé une saison blanche, le Real Madrid entend se renforcer cet été pour éviter de revivre un tel scénario. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués du côté du club madrilène, dont Michael Olise. Le Bayern Munich a toutefois lâché une nouvelle annonce susceptible de climatiser les espoirs de la Casa Blanca.

Le Real Madrid n’a toujours pas digéré sa saison blanche. Le club madrilène entend donc éviter un scénario similaire l’exercice prochain et a ainsi l’intention de renforcer l’effectif de José Mourinho. Les noms se sont multipliés ces dernières semaines, dont celui de Michael Olise. Le joueur de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, a brillé avec le Bayern Munich. Les Bavarois ont d’ailleurs répondu directement aux Merengue concernant un potentiel transfert de l’international français.

«Nous ne sommes pas un club vendeur» « Comme je l'ai déjà dit, si le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait une offre en tête, il peut s'épargner cette peine car nous ne voulons pas vendre Michael Olise. Le Bayern de Munich entretient d’excellentes relations avec le Real Madrid et, de ce fait, ils m’ont contacté pour me dire, d’une part, qu’ils n’avaient absolument aucun contact avec Michael Olise et, d’autre part, qu’ils ne souhaitaient pas de ces spéculations constantes dans les médias. C’est un joueur du Bayern de Munich et il a un contrat à long terme. Et nous ne sommes pas un club vendeur » a ainsi répondu Herbert Hainer, président du Bayern Munich, à Abendzeitung.