Un nouveau joueur de l’équipe de France au PSG ? Cette nouvelle info lâchée sur La chaîne L’Équipe

Axel Cornic

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines déjà en France et les spéculations sont déjà nombreuses autour du Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas à l’étranger, avec la presse italienne qui annonce l’envie de Manu Koné de quitter l’AS Roma pour poursuivre sa carrière à l’ombre de la Tour Eiffel.

On se demande bien quels joueurs pourraient renforcer l’effectif parisien. Après deux Ligues des Champions remportées en l’espace d’un an, Luis Enrique semble avoir construit un effectif très solide, avec des cracks à chaque poste. Et le niveau au PSG et tel, qu’il faudra au moins un top-mondial pour bousculer la hiérarchie.

Manu Koné veut signer à Paris Pourquoi pas un joueur de l’équipe de France ? Depuis quelques années, les dirigeants parisiens ont clairement décidé de miser sur les talents tricolores, avec notamment Désiré Doué ou Bradley Barcola. Ça pourrait bien continuer, puisque La Gazzetta dello Sport nous a récemment appris qu’un autre pourrait débarquer en ce mercato estival, avec Manu Koné. Actuellement à la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain aurait décidé de quitter l’AS Roma, pour poursuivre sa carrière au PSG. Cela ne dérangerait pas son club, bien au contraire, puisque son intention serait justement de le vendre cet été.